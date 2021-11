‘Arte Salva’: Atriz Vivian Renolli cria projeto de aulas de teatro para pessoas em situação de vulnerabilidade

“Estou querendo somar”, conta a estrela de “Central de Bicos” e assistente de direção de “Bom dia, Verônica”

Uma jovem que trocou a faculdade de Engenharia pelo teatro não teria outra coisa como seu grande amor e seu maior combustível senão a arte. Por isso, a atriz Vivian Renolli além de brilhar nas telinhas e telonas, agora embarca em uma nova empreitada: dar aulas de teatro para pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Estou em contato com duas ONGs para oferecer essas aulas. São ONGs reconhecidas e respeitadas que já fazem um trabalho incrível. Estou querendo somar. Ainda estou levantando sobre o estilo de aula que quero dar e as pessoas que poderiam fazer. Mas todo mundo é bem-vindo”, explica a atriz, que completa: “Sempre fui uma pessoa que dividiu ideias, ensinos, visão de mundo para as pessoas. Queria achar um jeito de poder compartilhar isso para além dos meus amigos. Acho que a arte salva e precisamos difundir ainda mais. Espero transformar a vida de alguém, assim como a minha foi transformada”.

O projeto nasceu pós pandemia, pois a atriz e assistente de direção enxergou na arte e cultura a importância de ambas na sociedade: “Tenho certeza que o que salvou a sanidade de muita gente nessa pandemia foi a cultura/arte. Muita gente ficou consumindo sua série preferida ou novas séries. Tivemos pessoas que se renovaram e criaram sua própria série, seu próprio show. As pessoas ficaram mais criativas com certeza”.

A carioca foi assistente de direção da série “Bom dia Verônica”, sucesso da Netflix. Como atriz teve destaque no filme “A Suspeita” — no longa-metragem, Vívian atuou ao lado da atriz Glória Pires. Atualmente, atua na série “Central de Bicos”, no Multishow, ao lado de Babu Santana, Maurício Manfrini e Marisa Orth. E se prepara para mais um desafio: mostrar seu talento como assistente de direção de “Cangaço Novo”, maior aposta da Amazon Prime Video para 2022.