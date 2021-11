Arquiteta Karen Lotze cita biofilia e ambientes integrados entre tendências de interiores para 2022

A decoração e construção foi um dos pontos que mais cresceram e entraram no gosto dos brasileiros na pandemia

A pandemia acelerou muito a vida. A decoração e construção foi um dos pontos que mais cresceram e entraram no gosto dos brasileiros. as pessoas passaram a ficar mais tempo em casa, além disso muitas empresas aderiram ao home office. A arquiteta Karen Lotze apontou dois estilos que vão continuar em alta em 2022.

Ter um local bem decorado e contemporâneo é o mesmo que ter um cartão de visitas, por isso a criatividade e peças que remetem a personalização, deram um ar sofisticado e aconchegante nas decorações realizadas nos últimos tempos.

Lotze apontou que a grande tendência para os interiores é a Biofilia. Essa interação com a natureza, o verde, em ambientes internos volta a ser uma grande referência e reflexo do isolamento social.













Arquiteta ainda ressaltou que a tendência também pode ser adaptada para o corporativo

“A neurociência aponta a evidencia de q temos uma conexão em DNA com os elementos da natureza. Eles nos trazem conforto, calma, esperança, aconchego, lidamos com seres vivos que precisam de nossa atenção e cuidado. Para ambientes corporativos produz relaxamento e aumento de produtividade, além de propor um ambiente descontraído, e claro, tem mais uma vantagem, as plantas filtram o ar, e para mantê-las vivas provavelmente teremos que abrir chads, domus, jardins de inverno trazendo a circulação de ar e sol natural o q contribui não só pra nossa saúde, mas também para o ambiente”, comentou a arquiteta.

Outra grande tendência é o investimento das famílias na área de lazer e integradas, como salas de estar e jantar, gourmet, jogos e até cozinhas, todas essas áreas se abrem em grandes vãos de esquadrias e ou painéis que desaparecem nas paredes ao estarem recolhidas para as piscinas e jardins, decks externos.

















Tendência oferece integração dos ambientes e melhor relacionamento entre a família

“Ambiente integrado que compartilham múltiplas funções tanto de uso diário da casa como para receber amigos e familiares são uma das apostas para 2022. Elas propõem a integração das pessoas que moram na casa de modo mais fluido onde os pais podem interagir com filhos ou mesmo idosos que precisam desse olhar mais atento em todas as atividades do dia – reflexão, lazer, refeições, estudo, games, filmes, além de convidar a atividades saudáveis ao ar livre”, completou Karen.