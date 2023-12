Arqui-Inimiga de Márcia Fu, jogadora Mireya Luís Hernandes comanda o Sesc Verão 2024, em São Paulo!

No auge das comemorações inspiradas nos Jogos Olímpicos Paris 2024, o Sesc Verão prepara uma experiência única para os amantes do esporte em São Paulo. A 29ª edição do evento traz como convidada especial a lendária Mireya Luís Hernandes, tricampeã olímpica e bicampeã mundial, considerada por muitos como a melhor jogadora de voleibol de todos os tempos.

De 06 a 21 de janeiro, Mireya estará à frente de clínicas de voleibol e participará de bate-papos interativos com o público em 12 unidades do Sesc no Estado. Além da presença da cubana, a programação contará com a participação de renomadas atletas brasileiras, incluindo Ana Moser, Fofão, Karin Rodrigues e Virna Rodrigues.

A trajetória extraordinária da tricampeã olímpica começou de maneira inusitada aos 10 anos, quando sua baixa estatura quase a excluiu de uma seletiva. Determinada, Mireya deu um salto impressionante, tocando no teto, o que a colocou como a primeira da lista. Conhecida por ataques potentes e precisos, ela se destacou mundialmente por sua incrível impulsão, saltando mais de 1 metro do chão e atingindo a bola a uma altura de cerca de 3,35 metros.

A cubana, que se aposentou um ano após conquistar sua terceira medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, agora dedica seu tempo ao Comitê Olímpico Internacional (COI), à comentarista esportiva e ao desenvolvimento do vôlei de praia da Federação Cubana.

O Sesc Verão 2024 promete ser uma celebração única do esporte, com mais de mil atividades gratuitas em 42 unidades do Sesc no estado, proporcionando oportunidades para todas as faixas etárias se conectarem, se envolverem e explorarem diversos esportes. Não perca a chance de vivenciar o legado de Mireya Luís Hernandes e participar dessa experiência esportiva memorável.

PROGRAMAÇÃO – CIRCUITO DE VOLEIBOL COM MIREYA LUIS HERNÁNDEZ

– Dia 06/1 (sábado), das 13h às 15h30 – Mireya Luis e Ana Moser – Sesc Santo Amaro

– Dia 07/1 (domingo), das 15h30 às 17h30 – Mireya Luis e Fofão – Sesc Pinheiros

– Dia 09/1 (terça), das 18h às 21h – Mireya Luis e Karin Rodrigues – Sesc 24 de maio

– Dia 10/1 (quarta), das 18h30 às 21h30 – Mireya Luis – Sesc Belenzinho

– Dia 11/1 (quinta), das 19h00 às 21h00 – Mireya Luis e Virna Rodrigues – Sesc Campo Limpo

– Dia 12/1 (sexta,) das 19h00 às 21h00 – Mireya Luis e Fofão – Sesc Mogi das Cruzes

– Dia 13/1 (sábado), das 14h30 às 17h30 – Mireya Luis – Sesc Guarulhos

– Dia 14/1 (domingo), das 10h às 12h30 – Mireya e Fátima Santos – Sesc Ribeirão Preto

– Dia 17/1 (quarta), das 19h30 às 21h30 – Mireya e Virna – Sesc São Carlos

– Dia 18/1 (quinta), das 19h às 21h – Mireya e Virna Rodrigues – Sesc Piracicaba

– Dia 20/1 (sábado), das 16h às 18h30 – Mireya e Spence Lee – Sesc Taubaté

– Dia 21/1 (domingo), das 15h30 às 18h – Mireya e Virna Rodrigues – Sesc São José dos Campos