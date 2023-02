Ariston Sal Junior: O jornalista que encontrou sua paixão na criação de conteúdo

Canal Pitadas do Sal no YouTube é referência no jornalismo musical e acumula mais de 500 vídeos com entrevistas e resenhas de álbuns clássicos

Ariston Sal Junior é um nome que pode ser familiar para muitas pessoas que acompanham conteúdo sobre música e cultura pop no Brasil. Ele é um jornalista experiente que trabalhou em diversos veículos de comunicação em Santa Catarina, como Jornal A Notícia, O Correio do Povo, Por Acaso, TV Câmara de Balneário Camboriú e TV Mocinha (emissora de televisão brasileira da cidade de Balneário Camboriú, afiliada à SescTV).

Biografias e livros relacionados a história da música fazem parte do material bibliográfico que auxiliam nas pautas do canal Pitadas do Sal

No entanto, o que muitos não sabem é que Sal, como é mais e melhor conhecido, também é um criador de conteúdo prolífico, que tem ganhado cada vez mais destaque nas redes sociais. O Canal Pitadas do Sal acumula mais de 500 vídeos na plataforma com análises de álbuns clássicos da música nacional e internacional, de shows e entrevistas antológicas com músicos de renome nacional, como Roberto Frejat, Joyce Moreno, Gerson Conrad, Luiz Carlos Sá, Nico Resende, Dulce Quental, Pedro Luís, além de escritores de destaque no meio musical, como Rodrigo Faour, Ricardo Alexandre, André Barcinsk, Paulo César de Araújo, Bento Araújo e Chris Fuscaldo.

Nascido na cidade do Rio de Janeiro, o carioca Sal, antes de ingressar sua carreira no jornalismo em 2006,sempre foi muito próximo ao universo musical. Devorador voraz de biografias de grupos e cantores, colecionador de discos e revistas do gênero, ele sempre teve suas bandas pelas cidades em que morou no Brasil.

Como jornalista em Santa Catarina e atualmente residindo em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, Sal por mais de 10 anos cobriu temas como política, cultura e tecnologia. Em 2015, inaugurou o canal Pitadas do Sal, no YouTube, como um complemento ao blog de mesmo nome. Mas foi em janeiro de 2021, que para usar um clichê que ficou famoso na pandemia, Sal decidiu dar um novo rumo à sua carreira e passou a se dedicar quase que exclusivamente a criação de conteúdos para o canal. O carro chefe foram as lives com papos que remetem aquele clima descontraído de uma boa conversa em lojas de disco especializadas, onde o jornalista trocou muitas informações nas décadas de 1980 a 1990.

Sal é um entusiasta da cultura pop e mantém uma intensa relação com outros criadores de conteúdo, com participações em canais sobre cultura e atrai colaboradores dos quatro cantos do País

Foi em suas experiências anteriores, nos jornais catarinenses, que Sal começou a experimentar com a criação de conteúdo em vídeo e em outras plataformas. Ele produziu análises de produtos, cobertura de eventos e entrevistas com personalidades do mundo da música, políticos locais e coberturas em eventos culturais, como a tradicional Feira do Livro de Jaraguá do Sul, além de apresentar um programa de dicas culturais na TV Câmara de Balneário Camboriú. Com o tempo ele decidiu se dedicar integralmente à criação de conteúdo.

Hoje, o Pitadas do Sal no YouTube conta com quase 8 mil inscritos, apoiado pelo perfil no Instagram com cerca de 11k de seguidores e uma página no Facebook com 3,9 mil seguidores. Sal está se tornando a cada dia uma figura influente no universo da música no Brasil. Ele produz vídeos/lives quase diariamente, desde análises de shows e discos, até notícias e curiosidades do mundo da música, cinema e literatura. Seu estilo descontraído e seu conhecimento aprofundado sobre o assunto atraem um público cada vez maior, que o considera uma referência no setor.

Além disso, Sal também é um entusiasta da cultura pop e mantém uma intensa relação com outros criadores de conteúdo, com participações em canais sobre cultura e atrai colaboradores dos quatro cantos do País, que agregam ao conteúdo produzido no Pitadas do Sal.

Para Sal, a criação de conteúdo é uma paixão que surgiu naturalmente a partir de seu trabalho como jornalista. “Eu sempre gostei de escrever e de me comunicar, e a internet me deu a oportunidade de fazer isso de uma forma mais direta e pessoal”, diz ele. “Acho que a chave para o sucesso na internet é a autenticidade. As pessoas querem ver pessoas reais, com opiniões reais, e é isso que tento trazer nos meus vídeos, lives e posts, seja resgatando grandes nomes e sucessos do universo musical, seja apresentando novos talentos”.

Com sua mistura única de jornalismo e criação de conteúdo, Ariston Sal Junior se tornou uma figura importante no mundo da cultura pop no Brasil. Seu trabalho é um exemplo de como é possível reinventar-se e encontrar novas paixões ao longo da carreira.