Argentina faz mudanças no câmbio para atrair turistas; Tiago Polo destaca 5 destinos imperdíveis no país

Com a taxa de câmbio diferenciada para turistas, a viagem ao país se torna mais barata

Com a economia em crise, a Argentina tem apostado no turismo para aumentar a arrecadação interna. Para fomentar a atividade, nas últimas semanas o governo de Alberto Fernández mudou a taxa de câmbio oficial do país — agora os valores de conversão se aproximam dos praticados pelo câmbio informal — o que torna as viagens ao país vizinho mais baratas para os estrangeiros.

Se antes um turista comprava cerca de 130 pesos com 1 dólar no câmbio autorizado, contra 336 pesos na cotação paralela, atualmente os valores estão equiparados. No caso do real, a cotação informal oferecia 60 pesos por 1 real, contra 25 nos bancos e casas de câmbio. Para quem planeja aproveitar a taxa especial estabelecida pelo governo, o empresário, influenciador, viajante e prestador de serviços de concierge para clientes de alto ticket, Tiago Polo, destaca as vantagens do turismo no país.



“Quando comparado aos países que usam o dólar e o euro, viajar para Argentina já oferecia um bom custo-benefício para brasileiro; Depois dessas mudanças, planejar uma viagem para o país é ainda mais tentador. A Argentina possui uma infinidade de roteiros possíveis, que podem fugir da tradicional Buenos Aires, com destaque para a boa culinária e belas paisagens que o país oferece”, destaca Tiago Polo.

Tiago Polo

Confira os destinos além de Buenos Aires recomendados por Tiago Polo:

Bariloche

Localizada próxima à fronteira com o Chile, a cidade de San Carlos de Bariloche é uma opção para quem gosta de praticar esportes de neve, sendo muito frequentada por brasileiros. De acordo com Tiago Polo, quem tem esse objetivo deve marcar a viagem entre os meses de maio e agosto. “A cidade também oferece bons passeios no verão, mas as estações de esqui são o ponto alto”, destaca.

Ushuaia

A cidade do “fim do mundo” é opção de turismo para os amantes da natureza e oferece paisagens de tirar o fôlego. Lá é possível avistar leões marinhos e pinguins, visitar geleiras e apreciar as diversas lagunas espalhadas pela região. Além disso, a cidade da patagônia argentina é fria o ano inteiro, por isso a recomendação de Tiago Polo é investir em bons casacos de neve.

Mendoza

Se a neve não te atrai, a cidade de Mendoza oferece bons programas para os apaixonados por vinhos. Repleta de vinícolas e belíssimas paisagens, o local é ideal para uma viagem para casais. Tiago Polo destaca a gastronomia local, bem como a vantagem de poder apreciar os banhos termais na região.

Salinas Grandes

Não é apenas a Bolívia que possui um deserto de sal, a argentina também tem um para chamar de seu em Salinas Grandes, localizada próxima à província de Jujuy e Salta. O destino está em uma altitude elevada, por isso é bom se precaver dos sintomas do ar rarefeito para visitar a região.

Salta

Próximo à Salinas Grande, Salta também oferece bons atrativos para os visitantes. A cidade tem programação histórica devido aos vários monumentos espalhados pela cidade, assim como museus. Oferece ainda passeios de teleférico, trem, bem como excursões para destinos próximos como Cafayate, Jujuy e Salinas Grandes.