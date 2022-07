“Are Baba”: Caminho das Índias de volta à TV

Sucesso de Glória Perez em 2009, novela será exibida pela primeira vez no canal

A partir das 23h, do dia 18 de julho, expressões que caíram no gosto popular como “Are Baba”, “Insha’Allah” e “Baguan Keliê”, estarão de volta no canal Viva, que irá apresentar pela primeira vez o sucesso de Gloria Perez, Caminho da Índias, exibida originalmente em 2009.

Raj (Rodrigo Lombardi) e Maya (Juliana Paes)

Sucesso de público e crítica, Caminho das Índias foi vencedora do Emmy Internacional de Melhor Novela, em 2009. A trama inspirada na cultura indiana teve como protagonista o triângulo amoroso entre Raj (Rodrigo Lombardi), Maya (Juliana Paes) e Bahuan (Marcio Garcia).

Ainda compunham o elenco os atores Tony Ramos, Osmar Prado, Lima Duarte, Laura Cardoso, Nívea Maria e Eliane Giardini. A novela volta ao ar no Viva substituindo Páginas da Vida.

Primeira novela a ganhar um Emmy Internacional

Com direção-geral de Marcos Schechtmann, Caminho das Índias também fez sucesso internacional e foi vendida para mais de 90 países. No Viva, será exibida de segunda a sábado a partir das 23h, com maratona aos domingos, a partir das 19h.