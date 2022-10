Aquiles Nícolas Kílaris e Iara Kílaris comemoram 30 anos na arquitetura

O arquiteto e sua esposa designer de interiores, receberam 400 convidados em uma grande festa no Hotel Royal Palm Plaza em Campinas, no último sábado (22)



Ao longo de 30 anos de profissão, o arquiteto Aquiles Nícolas Kílaris desenvolveu um estilo próprio e característico, e tornou assim, a arquitetura contemporânea das curvas acessível a todos, podendo ser aplicada em projetos de casas, edifícios e ambientes corporativos.



Família Kílaris posa ao lado de Amaury Jr na festa de celebração aos 30 anos de carreira

Foram muitos feitos louváveis durante essas três décadas de arquitetura, entre eles mais de cinco mil projetos realizados no Brasil e no exterior e os livros “Curvas na Arquitetura Brasileira” e “Curvas na Arquitetura Brasileira volume II”, que são uma coletânea de seus projetos e exprimem um pouco desse estilo que faz das curvas arquitetônicas uma expressão de arte.

Para comemorar tantos anos de uma carreira ampla e bem sucedida, Aquiles Nícolas Kílaris e sua esposa, a designer de interiores Iara Kílaris, que também é apresentadora do programa Casas e Curvas no canal do youtube do arquiteto, receberam 400 convidados em uma grande e marcante festa no Hotel Royal Palm Plaza em Campinas – São Paulo, no último sábado (22).

Iara e Aquiles Kílaris esbanjam elegância na festa de comemoração aos 30 anos de carreira

A recepção contou com a presença de famosos, influencers, parceiros e amigos.O ponto alto da noite ficou para a dança do quebra pratos, tradição grega que representa desapego material, sorte e prosperidade.



Festa chamou atenção pelo requinte e cuidado com os detalhes

Em seu perfil no instagram que conta com mais de um milhão de seguidores, Iara Kílaris declarou “Festa Kílaris 30 anos! Muito amor e dedicação”, escreveu.

A cantora e apresentadora Mara Maravilha esteve entre os 400 convidados reunidos na ocasião

Já Aquiles Nicolas Kílaris, usou o seu perfil no instagram para agradecer a esposa e parceira de negócios e todos os sócios e amigos que fez durante os 30 anos de carreira. “Minha história pessoal se mistura à trajetória domeu trabalho e estão intimamente ligadas. Não há como separá-las, pois foi na arquitetura das curvas como expressão de arte, que encontrei meu propósito de vida. Foi esse propósito me trouxe aqui, celebrando o sucesso dos 25 anos da Argos Administradora de Obras e meus 30 anos de dedicação à frente de projetos residenciais e corporativos. Ao lado da designer Iara Kílaris, minha esposa e profissional talentosa, encontrei apoio para tudo que desejo realizar”, se emociona.