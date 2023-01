Apresentadora Duda Rodrigues, da TV Caras, investe no mercado da moda

Apresentadora do programa Saúde e Você surpreende o público com lançamento de marca de roupas

Duda Rodrigues, apresentadora do programa Saúde e Você, da TV Caras Brasil, expandiu recentemente sua atuação e passou a investir no mercado da moda. Ela se prepara para lançar sua marca de roupas, que leva seu nome, que contará com uma loja virtual, além de um espaço físico no Ateliê Sandra Almino, localizado no Jardins, área mais nobre de São Paulo.

Peças no estilo Casual Chic são outra opção muito característica da marca Duda Rodrigues conta sobre o lançamento de peças voltadas para as profissionais de saúde, como jaleco de alta costura, por exemplo

Segundo a apresentadora, a ideia da marca surgiu após o sucesso de uma collab com a empresária Sandra Almino, fabricante de roupas de alta costura e que hoje é sua sócia. “A Sandra é empresaria do ramo da moda e fabricante. E ela já me veste há algum tempo para o meu programa na Caras. Um dia fui num evento, um coquetel de lançamento da marca dela e começamos a conversar. Vimos que tínhamos muito em comum, inclusive histórias profissionais e histórias de vida. Resolvemos fazer uma parceria, e eu sempre tive vontade de trabalhar com moda, porque eu gosto muito e tenho essa vaidade com roupas, looks e de acompanhar tendências”, conta Duda.

Além de loja virtual, Duda Rodrigues anuncia que terá também loja física na cidade de São Paulo

Duda começou assinando uma linha de roupas para mulheres elegantes se vestirem de forma mais casual. “E eu queria criar algo para pessoas do meu segmento, pessoas com quem eu me relaciono, tanto no pessoal quanto no profissional, que seria num estilo casual chique. Esse estilo traz a essência da mulher empoderada e bem vestida, elegante, sexy… Uma mulher elegante, clássica, moderna, mas tudo isso dentro de um conceito de sofisticação em uma coleção única e que tivesse a minha cara. E aí resolvemos lançar essa coleção de casual chique”, explica.

O sucesso das roupas rendeu o lançamento de mais uma coleção, mas desta vez, voltado para mulheres profissionais da saúde. “Junto com ela veio minha primeira linha de jalecos de alta costura. A gente vê jalecos chiques, bonitos, mas os jalecos de alta costura tem até Swarovski em alguns modelos das peças. Resolvemos lançar alguns jalecos, já que faço biomedicina e seria até mais um look de trabalho pra mim. Lançamos seis jalecos de alta costura. Fizemos o desfile e foi um sucesso. Várias médicas e empresárias estiveram no evento e acabaram usando as peças e aí nós resolvemos lançar a marca Duda Rodrigues”, diz a apresentadora.