Apresentadora do Saúde e Você Duda Rodrigues lança linha de jaleco de alta costura em collab com Sandra Almino

A novidade de beleza e bem-estar mais quentinha dessa semana que agitou o bairro dos Jardins e São Paulo, sem dúvidas foi o lançamento da colaboração inédita da apresentadora e empresária do ramo da saúde, Duda Rodrigues, para a grife Sandra Almino, com sua primeira linha de jalecos de alta costura para médicos, dentistas e profissionais da saúde.

Tanto a marca quanto a empresária cuidaram de todos os detalhes dessa collab que foi desenvolvida com muito requinte e sofisticação. As peças que trazem exclusividade foram inspiradas em mulheres contemporâneas, elegantes e sofisticadas.



Com direito a um belo desfile no tapete vermelho, o lançamento da collab Sandra Almino by Duda Rodrigues aconteceu na noite da última quinta-feira(06), no bairro dos Jardins, em São Paulo e reuniu médicos, dentistas, personalidades da mídia e convidados ilustres, que prestigiaram a noite.

Com mais de 20 anos de experiência na área da saúde, Duda Rodrigues, é empresária, mãe, biomédica e uma mulher “imparável” e está sempre em busca de novidades. O lançamento da sua primeira linha de jalecos de alta costura transbordou elegância e estilo.



Atualmente, além de atuar diretamente na área da saúde como biomédica, a CEO do Grupo Saúde e Você, que cuida de carreiras de médicos, dentistas e especialistas em saúde em todo país, é também apresentadora do programa Saúde e Você, que fala sobre prevenção, saúde, qualidade de vida e bem-estar, pela Tv Caras e Tv Band Vale.

Por Jairo Rodrigues