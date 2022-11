Apresentador Israel Cassol fala sobre positividade tóxica nas redes sociais

Alerta é para o momento que a imagem da felicidade se torna algo tóxico

O apresentador Israel Cassol está em um ótimo momento de sua vida. Feliz com os caminhos tomados, principalmente na carreira profissional, que conta com a chegada do “Israel Cassol Show” na COM BRASIL TV e TV Cidade Farroupilha, ele garante que sempre foi assim. A volta por cima veio mesmo com a já conhecida “lei da atração”, algo bem famoso no meio das celebridades.

Apresentador Israel Cassol

“Na minha vida, sempre segui meu coração e intuição”, afirma Israel. “Mas eu tive um momento no qual estava bastante infeliz. Não estava satisfeito com a vida pessoal, com o trabalho e me sentia sem perspectiva. Foi aí que a Carol apareceu para mim”, conta o rapaz.

Carol é uma musicista, mais conhecida pelo nome artístico The Kraken Music, com foco nas produções eletrônicas, principalmente no cenário italiano, e já colaborou com nomes como Avicii. Porém, ela também passou a dedicar o seu tempo em levar a mensagem das palavras positivas, o poder das manifestações da lei da atração utilizando as redes sociais, cursos e manuais.

“Eu conheci a Carol, de fato, durante uma viagem que fiz para Montevidéu. Era um momento difícil na minha vida e o contato com a lei da atração, com a lei da prosperidade que ela dissemina foi o que me ajudou a me sentir vivo novamente. A ver que tudo valia à pena e que eu poderia conseguir”, detalha ele.

Israel, então, chegou a realizar um estudo mais aprofundado, seguindo os manuais de Carol e, durante uma live com ela, contou ter seguido um protocolo antes de subir ao palco do Miss Bumbum 2022, quando apresentou o evento pela primeira vez. Ele fez a pergunta “Universo, quais milagres estão disponíveis para mim hoje?” três vezes. “Levei os arquétipos, fiz as afirmações e fiz também o EFT”. E completa: “São ferramentas essenciais no meu cotidiano.”

Positividade tóxica nas redes sociais

Contudo, ele faz um alerta para que essa positividade não se torne algo tóxico. “A prosperidade pode ser tão rápida e em uma quantidade tão grande que assusta. Então você se sente sufocado, perdido, os pensamentos negativos começam a surgir, a ansiedade quer tomar conta. Por isso é preciso saber dosar tudo.”

“Existem muitos influencers que vendem uma imagem de que tudo é lindo, mas não é bem por aí. Eu passei por um período difícil e reconheci isso, fui atrás de ajuda. É importante não se comparar para não surgir a inveja. Esse sentimento só atrapalha os seus pedidos, as suas conquistas”, finaliza.