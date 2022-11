Apresentador do ‘Sr. Brasil’ Rolando Boldrin morre aos 86 anos em São Paulo

Há 17 anos no ar na TV Cultura, o artista, que não teve a causa da morte divulgada, deixa legado na música, televisão e cinema

Morre, em São Paulo, o cantor, compositor e ator Rolando Boldrin, nesta quarta-feira (9). O artista, que não teve o motivo da morte divulgado, era apresentador do programa semanal “Sr. Brasil”, na TV Cultura, já há 17 anos. O velório acontece na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp), com horário ainda a ser confirmado.

Conhecido por atuar em filmes e novelas de sucesso, Boldrin também foi compositor. A emissora TV Cultura chegou a fazer uma homenagem a Rolando pelo seu aniversário de 85 anos, exibindo o documentário “Eu, A Viola e Deus”, que conta a história de vida dele, com direção de João Batista de Andrade.

Nascido em São Joaquim da Barra, interior paulista, Boldrin foi morar na capital ainda na juventude, quando iniciou sua carreira na extinta TV Tupi, em 1958. Já aos 19 anos, formou dupla musical com seu irmão, intitulada Boy e Formiga, sucesso na rádio local.

Nas telas do cinema, estreou com o filme “Doramundo”, em 1978, tendo atuado também em diversas novelas, como “O Direito de Nascer” e “Cara a Cara”.