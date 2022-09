Após sucesso de vendas em 2022, a Meta Smart Group promete investimentos na África

O povo do Burundi, pequeno país da África oriental, enfrenta há anos uma crise humanitária marcada pelo declínio econômico, insegurança alimentar e epidemia de malária

Personalidades como a estrela pop Beyoncé e a atriz Angelina Jolie já anunciaram apoio a iniciativas para levar água limpa à população do Burundi, na África Oriental, mas a situação por lá ainda é alarmante. Por conta disso, iniciativas como a da Meta Smart Group, holding de produtos digitais fundada nos EUA pelos brasileiros Djônatan Leão e Vini Rodrigues, são extremamente importantes.



Djônatan Leão e Vini Rodrigues

Os empresários anunciaram que uma das suas metas para o próximo ano será a de levar ajuda aos mais de 10 milhões de habitantes do país, com a perfuração de poços para levar água potável à população.

“A África é um continente extremamente carente e Deus tocou os nossos corações para que fizéssemos algo para ajudar o povo de lá. Borundi, por exemplo, é um dos países mais pobres do planeta, onde as pessoas não conseguem nem ter acesso à água potável. Então faremos uma iniciativa 100% privada para ajudar a região e as pessoas de lá”, contou Djônatan.

Os empresários anunciaram que uma das suas metas para o próximo ano será a de levar ajuda aos mais de 10 milhões de habitantes do país

De acordo com dados da ONG “Juntos pela água”, mais da metade dos 10,5 milhões de habitantes do Borundi não possuem acesso à água potável. Deste modo, a ajuda das empresas – e também dos cidadãos de todos os cantos do planeta – é fundamental para evitar ainda mais mortes e doenças no país.

“Acredito que todos deveriam ajudar, não apenas empresas. As pessoas confundem achando que é necessário muito dinheiro para poder ajudar, mas pequenas atitudes já conseguem fazer grande diferença. E, quando não se tem dinheiro, há outras formas de contribuir, como disponibilizar tempo para o trabalho voluntário, por exemplo”, explicou Vini Rodrigues.

De acordo com dados da ONG “Juntos pela água”, mais da metade dos 10,5 milhões de habitantes do Borundi não possuem acesso à água potável

Tanto Djônatan quanto Vini são cristãos e falam abertamente sobre isso nas redes sociais. A Meta Smart Group, empresa fundada por eles em 2022, já faturou mais de R$ 1 milhão no primeiro lançamento: o curso Meta Dólar. E a expectativa é que a arrecadação triplique até o final do ano, o que, segundo os empresários, poderia ser utilizado para ajudar ainda mais pessoas – não só diretamente, como também indiretamente. Afinal, a ideia é a de que os valores da solidariedade também sejam passados adiante para os milhares de alunos.

“Colocar Deus em primeiro lugar é um dos nossos pilares e acredito que esse também seja um dos motivos de tanto sucesso, por conta dos princípios que nós temos. E tentamos passar isso para o maior número de pessoas possível através dos princípios dentro do próprio treinamento. E, por conta disso, a empresa Meta Smart Group já começou com a ideia de fazer um projeto social na África”, destacou Djônatan.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

E a expectativa é que a arrecadação triplique até o final do ano, o que, segundo os empresários, poderia ser utilizado para ajudar ainda mais pessoas

“A ideia da empresa é poder formar cada vez mais pessoas e apresentar o mercado de afiliados não apenas como uma forma de ganhar renda extra, mas sim como uma profissão. Uma profissão em que a pessoa pode trabalhar para ganhar em Dólar sem sair de casa, sem depender das oscilações do Real e da economia do Brasil. E a nossa formação mais completa, que é a Escola do Dólar, chegará em 2023 para preencher esta lacuna. E com os alunos enriquecendo, ainda mais pessoas carentes poderão ser ajudadas”, concluiu.