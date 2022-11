Após publicação de fakenews, Monark tem canal desativado

Criador de conteúdo foi avisado sobre a suspensão durante entrevista com o ex-deputado, Arthur Durval, o Mamãe Falei



O criador de conteúdo e youtuber, Bruno Aiub, mais conhecido como Monark teve o seu canal do Youtube desativado, na noite desta quarta-feira (8). Através do Twitter, ele afirmou estar sendo censurado.

Legenda: Monark comandava um novo podcast, após saída polêmica do “Flow” (Foto: Redes Sociais/Instagram)

De acordo com a plataforma de vídeos, a suspensão do canal aconteceu devido ao cumprimento de uma decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Monark foi avisado da medida durante entrevista com o ex-deputado estadual de São Paulo, Arthur Durval, o Mamãe Falei.

“Isso é por causa que eu divulguei a live do argentino lá, provavelmente”, comenta Aiub. Durval, então, rebate que com certeza o conteúdo foi suspenso devido à publicação. Por outro lado, Monark o chama de ditador. “A live do argentino é um atentado contra a nossa democracia, ele está mentindo sobre o nosso processo eleitoral”, enfatiza, o ex-deputado.

Legenda: O criador de conteúdo chegou a chamar o convidado, Arthur Durval, de ditador por concordar com a decisão do TSE (Foto: Redes Sociais/Instagram)

No Twitter, o youtuber escreveu que foi censurado pelo judiciário brasileiro. “É censura sim e é errado. Se você está defendendo isso só porque não gosta de mim, você simplesmente está entregando a SUA liberdade e SEUS direitos motivado pelo ódio”.

Legenda: Monark afirma estar sendo censurado pelo judiciário brasileiro (Foto: Redes Sociais/Instagram)

Assim como Monark, outras personalidades também tiveram os perfis nas redes sociais suspensos como o comentarista Adrilles Jorge e o deputado federal eleito, Cabo Gilberto (PL). Anteriormente, os também deputados bolsonaristas Nikolas Ferreira (PL) e Carla Zambelli (PL) tiveram as contas tiradas do ar.