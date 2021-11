Após fraturar costela em acidente, Danilo Faro rebate críticas sobre selfie ensanguentado

O jornalista afirmou que não precisa fazer coisas assim para chamar atenção

Os fãs da família Faro se assustaram no último fim de semana após Danilo se envolver em um grave acidente de carro no cruzamento da Rua Augusta com a Alameda Jaú, em São Paulo-SP. Nesta segunda-feira, 29, o irmão de Rodrigo Faro veio a público falar sobre o acidente. Ele agradeceu por estar vivo, mas também rebateu algumas críticas que recebeu.



O ator recebeu críticas pelas fotos, mas também recebeu diversas mensagens desejando melhora



Em uma publicação no Instagram, Danilo fez um longo texto com fotos do acidente. “Acho importante dividir com vocês o que aconteceu comigo na última madrugada por conta da irresponsabilidade e imprudência de terceiros”, escreveu. Ele contou que estava indo para casa após um aniversário, quando um carro em alta velocidade ultrapassou o sinal vermelho e atingiu o carro dele.



“Tive a sensação de que o carro rodando era interminável e que eu tinha de verdade morrido. Fiquei inconsciente por alguns minutos, sem falar coisa com coisa”. O motorista que colidiu no veículo estava embriagado, o que fez Danilo fazer um apelo nas redes sociais para que as pessoas não dirijam após consumirem bebidas alcoólicas. Como alerta, ele postou a foto de como o carro ficou e também uma selfie dele ensanguentada.



O impacto da batida foi tão forte que o air-bag foi acionado



As imagens chocantes do acidente deram o que falar e fizeram com que Danilo precisasse voltar a público para falar sobre. Em vídeo, novamente ele voltou a pedir para que as pessoas não dirigissem bêbadas e agradeceu muito pelas mensagens positivas que recebeu, além de ter mostrado muita gratidão por estar vivo. Por último, ele rebateu as críticas por ter postado uma selfie sorrindo após o acidente. “Quem me conhece sabe que eu não preciso fazer isso para aparecer”.



Danilo Faro disse que tirou a foto para mandar por mensagem para a mãe, mostrando que se acidentou. Ele preferiu não ligar para não acordá-la e sorriu para que ela não se preocupasse tanto. Ele foi levado para receber atendimento médico e teve 12 pontos na testa, além de uma costela fraturada e queimaduras no braço.