Após faturar R$500 milhões com a Queima Diária, Matheus Beirão cria holding voltada a negócios escaláveis

Após construir uma das maiores plataformas digitais de bem-estar do país sem capital externo, Matheus Beirão inicia uma nova fase de sua trajetória como empreendedor. O fundador da Queima Diária, negócio que alcançou R$500 milhões em faturamento com uma operação baseada em dados e marketing de performance, agora lança uma holding com foco em negócios escaláveis nos setores de educação, saúde e tecnologia.

A Dara Venture funcionará como uma venture builder, direcionada a empresas que já faturam ao menos R$2 milhões por ano e que têm potencial de atingir R$100 milhões em receita. A proposta é formar um portfólio diversificado, com foco em crescimento sustentável e construção de equity, mirando um valuation superior a R$1 bilhão.

Beirão atuará como sócio estratégico, contribuindo com inteligência de mercado, estrutura operacional e conhecimento técnico para acelerar empresas que já validaram seu modelo de negócio. “Na Queima Diária, aprendi a escalar com eficiência, usando dados, marketing e tecnologia como pilares. Agora quero ajudar outros empreendedores a fazerem o mesmo — com consistência, estrutura e visão de longo prazo”, afirma.

Ao longo de quase uma década, ele liderou o crescimento da Queima Diária, transformando o projeto inicial em um dos principais cases de bootstrapping do país. Com mais de 2,4 milhões de clientes e 400 mil assinantes ativos, a empresa chamou atenção do mercado e protagonizou, em 2020, uma das transações mais relevantes do setor de infoprodutos: a venda de uma participação relevante para a rede de academias SmartFit.

Experiência prática aplicada à nova geração de empresas

A operação com a SmartFit foi um marco estratégico, mas, segundo Beirão, não envolveu captação de investimento. “Eles compraram uma parte da empresa diretamente de mim, como pessoa física, justamente pela força do nosso modelo de crescimento — baseado em dados, retenção e campanhas de performance comprovadas”, explica.

Agora, o objetivo é aplicar esse modelo replicável a negócios que estejam prontos para acelerar. A nova holding nasce com a proposta de ser um catalisador de crescimento real, combinando execução prática com visão de longo prazo.

“Construir um negócio lucrativo e atrativo para grandes grupos sem depender de investidor não é utopia — é processo. E esse processo pode ser replicado. Meu papel agora é acelerar isso ao lado de quem está pronto para crescer de verdade”, conclui.

Além de atuar como sócio estratégico, Beirão também vem fortalecendo sua presença nas redes sociais, compartilhando aprendizados sobre modelos de assinatura, marketing digital, M&A e estratégias de crescimento — sempre com foco na aplicação prática e na escalabilidade.

Sobre Matheus Beirão

Matheus Beirão é empreendedor e fundador da Queima Diária, a maior plataforma digital de fitness da América Latinal. Com mais de 2.4 milhões de clientes atendidos e 400 mil assinantes ativos, a empresa alcançou um faturamento superior a R$500 milhões, consolidando-se como referência no mercado digital de infoprodutos.

Em 2020, Matheus liderou um marco histórico no setor ao realizar o primeiro grande M&A de uma empresa digital de infoprodutos no Brasil, vendendo uma participação para a SmartFit, que, no ano seguinte, realizou seu IPO. Atualmente, ele integra o conselho administrativo da Queima Diária.

Matheus também atua como advisor e investidor ajudando empreendedores ambiciosos a escalarem suas empresas.

