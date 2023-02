Após deixar Jovem Pan News, Joel Pinheiro se torna fixo na CNN, “Estou muito honrado”

O filósofo e economista agora integra o quadro de comentaristas do CNN Arena

Comandado por Felipe Moura Brasil, o CNN Arena ganhou reforço na sua equipe de comentaristas, se trata de Joel Pinheiro. Anteriormente, o economista fazia parte do “Morning Show” da Jovem Pan News, o anúncio de sua saída do programa aconteceu no último dia de 2022.

Joel Pinheiro se torna comentarista do CNN Arena. Créditos: Instagram

Procurado pela coluna, Pinheiro falou sobre a sua nova fase profissional. “Eu estou muito feliz de estar integrando o time agora da CNN, especificamente de estar participando do CNN Arena, um programa de discussão de debates sobre a política atual de vários pontos de vista.

O CNN Arena vai ao ar de segunda a sexta, das 17h50 às 20h na CNN. Créditos: CNN

O comentarista também aproveitou o momento para elogiar a sua nova emissora. “E na minha visão a CNN tem procurado e tem conseguido justamente um equilíbrio em que ela é capaz de colocar visões de diversas matizes, diversos posicionamentos ideológicos, mas sempre primando pelo debate de alto nível aliado também a um jornalismo que busca fatos e busca a objetividade sem tentar puxar a sardinha para algum lado. São essas coisas que me deixam muito animado de estar agora na CNN, muito honrado e espero poder contribuir também com a emissora.”

Além de ser comentarista da CNN, Pinheiro segue como como colunista da Folha e comentarista do UOL News.