Após 43 anos, Fernando Pelegio anuncia sua saída do SBT

Diretor de planejamento artístico e criação vai seguir novos projetos profissionais

Após 43 anos, Fernando Pelegio anunciou a sua saída do SBT. O diretor de planejamento artístico e criação, um dos grandes nomes da emissora, vai seguir novos projetos profissionais. A informação foi confirmada pela assessoria de comunicação do SBT, que destacou que a saída do executivo do canal se deve a uma decisão em comum acordo com a diretoria da emissora.

Pelegio: “Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo”

Créditos: SBT



A assessoria da emissora ainda fez um agradecimento ao agora ex-diretor: “O SBT agradece toda a dedicação , profissionalismo e comprometimento de Fernando Pelegio durante esses anos, fazendo parte da equipe que consolidou o sucesso da emissora”.

“Para sempre serei grato a toda família Abravanel”, disse Pelegio em sua saída



José Fernando Pelegio ingressou no Grupo Silvio Santos em 1980, como office-boy na TV Record, que à época pertencia ao grupo. Ascendeu profissionalmente com inteligência e entendimento do veículo e, já transferido para o SBT, desempenhou diversas funções na engenharia técnica. Também foi câmera, tendo feito coberturas em externa, como o terremoto no México em 1985, Copas do Mundo, e reportagens para o SBT Repórter no Oriente Médio, com Roberto Cabrini. Mas foi na Criação Visual que Pelegio marcou sua história no SBT, tendo como destaque trabalhos como aberturas, vinhetas, chamadas, fez parte da equipe que criou a primeira abertura em desenho animado em vídeo para o SBT, do programa Show Maravilha, em 1993. Na década de 2000, implantou o 3D na criação das vinhetas. Na década de 2010, passou a ser Diretor de Planejamento Artístico do SBT, criando diversos programas.



“Foram 43 anos de dedicação a uma casa que me deu tudo. Para sempre serei grato a toda família Abravanel, aos amigos Diretores e artistas, a todos os meus chefes com quem sempre aprendi muito e todos os funcionários que lutaram muito, lado a lado, pelo bem do SBT”, disse Pelegio em sua despedida.