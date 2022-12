Aplicativo ‘Minha Rotina’ auxilia usuários a cumprirem metas em 2023

APP criado pela afiliada da Rede Globo no Paraná, pretende ser companhia cada vez mais frequente do público

A RPC, afiliada da Rede Globo no Paraná, achou uma maneira de estar ainda mais próxima dos paranaenses em 2023 e ajudá-los na organização das atividades do dia a dia e na concretização de metas e sonhos. Para isso, criou a funcionalidade ‘Minha Rotina’, disponível no aplicativo Você na RPC.

Aplicativo pretende auxiliar os paranaenses em 2023

Com usabilidade fácil e intuitiva, ‘Minha Rotina’ auxilia os paranaenses no planejamento de tempo para atividades físicas, estudo e leitura, oração e meditação, e também hobbies e outras atividades que a pessoa queira acrescentar. Além disso, a funcionalidade envia lembretes das atividades pendentes para ajudar na realização dos itens listados.

Eduardo Boschetti, diretor-geral da RPC, explica que o objetivo principal é facilitar a vida das pessoas. “Além de manter nosso público bem informado e interagir com eles diariamente, a RPC quer avançar e ser cada vez mais útil e presente na vida das pessoas. Agora, com o ‘Minha Rotina’, queremos ajudar o nosso público a concretizar novos planos e objetivos”, destaca o diretor.

‘Minha Rotina’ auxilia os paranaenses no planejamento de tempo para diversas atividades

O foco da emissora paranaense em acrescentar cada vez mais funcionalidades ao aplicativo Você na RPC é constante. Na palma da mão, as pessoas conseguem acessar a programação da RPC, interagir com a emissora por meio de mensagens e fotos que podem ser mostradas nos telejornais, conseguem receber alertas e as principais informações que a emissora coloca no ar e no G1, além do acesso a conteúdos exclusivos direcionados aos usuários da ferramenta.

Preocupada com a sustentabilidade e ciente de que também tem papel fundamental na preservação do meio ambiente, a emissora também inseriu recentemente no aplicativo a ferramenta ‘RECICLA RPC’. É uma ponte entre a comunidade e entidades gestoras responsáveis pela logística reversa. A funcionalidade informa aos paranaenses onde ficam os pontos de entrega voluntária de lâmpadas, pneus, pilhas e eletroeletrônicos, para reaproveitamento ou destinação final ambiental adequada.

“O aplicativo precisa ser um parceiro das pessoas e é para isso que trabalhamos, com a criação de novas funcionalidades. A comunicação pode ter um papel muito significativo no desenvolvimento das pessoas e da sociedade, mas sentimos que podemos ir além. Com o ‘Minha Rotina’ e com o ‘Recicla’, por exemplo, procuramos fazer a nossa parte e facilitar a vida das pessoas com ações concretas, simples e que permitam que todos nós evoluamos como pessoas, como cidadãos”, complementa Eduardo.