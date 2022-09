Apartamento com cara de casa: segurança e praticidade sem abrir mão do conforto

Projeto dos Arquitetos Fábio Frutuoso e Letícia Costa Pinto torna realidade sonho do cliente e potencial de bem estar nas áreas sociais

O casal de Salvador já vivia em São Paulo há alguns anos em imóveis alugados e tinha finalmente encontrado o apartamento que seria sua residência definitiva. Uma grande sala de estar com varanda, em um andar alto, com céu e horizonte. A lista de desejos completa.

O arquiteto Fábio Frutuoso explica como o projeto foi pensado para trazer personalidade ao ambiente

O apartamento foi entregue pelo proprietário anterior em ótimas condições, mas não tinha personalidade. Foi aí que os arquitetos Fábio Frutuoso e Letícia Costa Pinto entram na história. “Tomamos um susto, pois já estava em obras. O cliente tinha pressa pra mudar e resolveu, por conta própria, as demandas iniciais: instalação de ar condicionado, manutenções de iluminação, pintura geral, instalação de nichos nos box dos banheiros, etc”, conta Fábio.

No entanto, em meio às pilhas de caixas de papelão, o cliente foi categórico ao anunciar que tinha se limitado a fazer o essencial para mudar com a família. Ele queria investir em um projeto confortável, de bom gosto e qualidade, mas descomplicado, sem muita frescura, para poder usufruir de todo o potencial da tão sonhada área social da nova casa.

O projeto nasceu justamente dessa vontade de dar uma cara de casa e, apesar das divisões físicas, integrar ambientes de estar.

Projeto de arquitetura une o conforto de casa e todas as vantagens de apartamento

Estar Gourmet

A madeira e o tecido cru do mobiliário criam uma sensação de leveza na ocupação da varanda, pontuada pelas cores dos pufes e mesas centrais e as almofadas. A cara de casa que tanto desejávamos.

Uma nova bancada para a churrasqueira se prolongou internamente num grande aparador para a sala de jantar. O revestimento do frontão da parede, em placas de concreto cinza clarinho, reforça a horizontalidade e a conexão visual dos dois ambientes vizinhos.

Para a sala de jantar foi projetado um armário suspenso com portas espelhadas para servir de cristaleira para taças e louça de servir. Na varanda, uma prateleira arremata o frontão e delimita o espaço da parede reservado ao televisor.

A ilha na área da churrasqueira amplia a bancada de trabalho e permitiu a instalação de um cooktop, que completa os equipamentos para a finalização de um jantar entre amigos. Os armários, em lâmina de madeira natural, dão um tom de elegância atemporal, aconchegante e que conversa com a tonalidade do piso de travertino existente. O ripado oculta a divisão entre as portas e reforça a ideia de volume contínuo dos armários, que finaliza nas extremidades com a churrasqueira numa ponta e com a adega na outra.

O material da bancada, em pedra ultracompacta

branca, resistente ao calor da churrasqueira, é o mesmo da ilha e do aparador. A cor branca do tampo da mesa de jantar reforça a conexão dos espaços.

Projeto de Fábio Frutuoso e Letícia Costa revoluciona as maiores exigências da arquitetura

O cimento queimado que reveste a parede se mistura com a cor das portas de entrada e da cozinha, amenizando sua interferência. Os quadros delicados criam certa continuidade com os ambientes, juntando a sala de estar com a sala de jantar.

Estar integrado

Quase não se repara que o mesmo ripado reaparece na outra extremidade da sala, no painel da televisão. A pintura na cor escura foi para aplicar o efeito de fundo neutro das telas de cinema e, ao mesmo tempo, camuflar a existência da porta do corredor dos dormitórios dentro do conjunto. A prateleira alta oculta o dente criado pela caixa do ar condicionado para a passagem da tubulação pela frente da viga existente atrás.

O rack inferior em dois elementos permite que os equipamentos de TV a cabo, modem e o subwoofer se encaixem no conjunto de forma delicada, integrados à decoração. Tons de cinza claro e escuro conversam com os tons de madeira, bege, cru e o travertino, numa composição delicada e harmônica.

Sobre os profissionais responsáveis

Arquiteto e Urbanista (FAU-USP 2004), Fábio Frutuoso desenvolve e executa projetos de interiores, construção e reforma de casas, apartamentos, lojas, escritórios e equipamentos públicos, levando a beleza e a funcionalidade para o dia a dia das pessoas. Projetos desenvolvidos e ajustados sob medida para cada cliente, com a soma de conhecimento e experiências acumuladas ao longo de mais de 18 anos de atuação profissional resultando em espaços e obras inteligentes e econômicas. Alternando-se entre Brasil e Portugal, a estrutura flexível do escritório permite atender presencialmente e de forma remota a todo porte de projetos, desde pequenas reformas até grandes construções através de uma rede de colaboradores, construtores e prestadores de serviço, que são acionados conforme o perfil e necessidade de cada cliente e obra.

