“Apareceu a Margarida”, solo de espetáculo com Marília Pêra ganha nova roupagem

Atriz Laura Proença estrela espetáculo em apresentação única pelo Sympla

Desenvolvido pela atriz Laura Proença, o projeto “Alimentando a Alma com Arte”, que já produziu apresentações on-line de textos de dramaturgos como Nelson Rodrigues, Miguel Falabella e Arnaldo Jabor, estreia no dia 5 de setembro uma montagem de “Apareceu a Margarida”, texto de Roberto Athayde, que, nos anos 1970, fez sucesso com Marília Pêra.

Atriz Laura Proença

Dirigido por Stella Maria Rodrigues, o solo estrelado por Laura é o primeiro monólogo de sua carreira. “Apareceu a Margarida” traz a visão de mundo irônica e bem-humorada desta mulher desbocada. Entre os temas abordados no texto estão autoritarismo, sexo, e educação.

Stella Maria Rodrigues dirige o espetáculo

“Este é meu primeiro monólogo, então está sendo um desafio grande, mas muito divertido também. Imaginar a Marília Pêra fazendo essa peça me dá ainda mais incentivo, diante de Dona Margarida, essa personagem com tantas contradições, dificuldades e confusões”, diz Laura, empolgada. “É curioso ver como ela vai mudando durante essas aulas, sendo impaciente, meiga, agressiva e opressora, que são comportamentos de quem detém o poder.”

Marilia Pêra em cena na montagem setentista

Escrito em 1973, inicialmente como crítica à ditadura brasileira, o monólogo é atemporal e propõe uma crítica às relações de poder e aos padrões estabelecidos pela sociedade.

Serviço

Alimentando a Alma com Arte apresenta “Apareceu a Margarida”

Segunda, dia 5, às 21h. 80 min.

14 anos.

De R$ 10 a R$ 60. (ingresso solidário).