Aos 43 anos, Benjamin Cano fala sobre pressão estética e revela que cresceu com baixa autoestima

Apresentador também falou sobre sua rotina de autocuidado

Aos 43 anos, Benjamin Cano exibe um corpo sarado nas redes sociais. O apresentador e influencer diz que não se sente uma pressão estética, mas quer estar bem consigo mesmo. Ele, que é casado com o empresário Louis Planès, diz que gosta de se sentir bem.

“A pressão é interna. Eu não sinto pressão por parte dos outros, é mais algo comigo mesmo. Preciso me sentir bem na minha mente e no meu corpo e mostrar que um pai gay de 43 anos ainda pode se cuidar e ficar bonito”, declara o empresário, que é pai de Vinícius e de Lucrécia.

Ele teve questões de autoaceitação na infância e na adolescência

O apresentador mantém uma rotina de autocuidado. “Tenho um ritual de skincare pela manhã e à noite. Faço dieta quase o ano todo, que hoje virou mais uma higiene alimentar. Além disso, uma vez por trimestre, vou no dermatologista, no nutricionista e no endocrinologista. E treino todos os dias com o personal às 7 da manhã”, comenta.

Benjamin é adepto de procedimentos estéticos e já fez cirurgias plásticas. “Em maio deste ano, fiz a famosa Lipo HD com o Dr João Figueiredo. Mas já tinha feito muitos procedimentos de harmonização facial antes”, revela.

“Era um pesadelo. Me achava baixinho, gordinho, não me amava de jeito nenhum. Foi assim até eu entender que meu corpo poderia ser meu melhor amigo e uma arma de sedução. Aí comecei a me cuidar e a partir deste momento, minha autoestima sempre esteve elevada. Sempre andei na rua poderosamente e orgulhoso de mim mesmo”, diz ele, que finaliza com uma reflexão: “O mais difícil é se amar, quando resolve isso, não tem mais barreira”.

credito JotaPê Felix