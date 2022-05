Antonia Fontenelle e Oscar Magrini apresentam premiação brasileira em Paris

O tradicional evento acontece no dia 3 de junho

A 7ª edição do Portuguese Brazilian Awards já está com data marcada. O evento é realizado com o propósito de reconhecer, valorizar e premiar brasileiros e portugueses que se destacam em âmbito nacional ou internacional. Em 2022, haverá duas edições, a primeira será em Paris no dia 3 de junho, com apresentação de Antonia Fontenelle Oscar Magrini.

A apresentadora Antonia já participou de outras edições do evento



A tradicional premiação que reconhece os brasileiros e portugueses será realizada pela primeira vez na França, mas na próxima edição já voltará a ser em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Os homenageados são aqueles profissionais que tem uma linda história de inspiração e sucesso, sendo verdadeiras referências no ramo em que atuam.

A empresária brasileira Marcilia Luzbet é CEO do Portuguese Brazilian Awards



O prêmio do Portuguese Brazilian Awards é um símbolo que representa o profissionalismo e a credibilidade na comunidade brasileira e portuguesa no exterior. A premiação foi criada em 2005 e já se tornou tradição, começando agora a ter duas edições anuais, que acontecerão sempre em Paris e Nova Iorque. A segunda edição de 2022 ocorrerá nos Estados Unidos em setembro.

A 1ª edição do Portuguese Brazilian Awards de 2022 será comandada pela dupla de renomados atores, Antonia e Oscar



Por trás desse grande evento e acontecimento, que é o Portuguese Brazilian Awards, está a empresária brasileira Marcilia Luzbet, que mora em Nova Iorque há mais de 20 anos, e também a Luzbet Productions, empresa responsável por levar shows de grandes artistas brasileiros para os Estados Unidos.