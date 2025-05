Antonia Fontenelle do Velho Testamento

Aos 51 anos, Antonia Fontenelle brilha como estela da Zexter, plataforma de conteúdo adulto que, estreante no Carnaval, incomoda as concorrentes devido à ousadia e autenticidade da marca.

Novamente na contramão do lugar comum, a apresentadora se dedica à entregas provocantes e conceituais ao apostar em narrativas que transitam entre o erótico, o artístico e o fetichista.

Dessa vez, Antonia surge vendada, com os pulsos amarrados, em um ensaio que mergulha no universo do fetichismo do BDSM, com elegância e sem pudores. As imagens são registros de bastidores, sem qualquer tratamento, feitas na última quinta-feira (29).

Sem tratamento de foto, a apresentadora deixa claro que está ótima aos 51 anos. (Foto: Divulgação)

A divulgação do making off transmite uma mensagem clara: a apresentadora se garante e está segura no próprio corpo.

Desde que foi anunciada como embaixadora da Zexter, em fevereiro, Antonia produz releituras marcantes. A empresária já encarnou figuras polêmicas como a atriz pornô italiana Cicciolina, e resgatou a provocação da sua icônica capa da Playboy de 2012.

Agora, Fontenelle avança ao misturar maturidade, fetiche e liberdade com naturalidade e longe das hipocrisias.