Anote na agenda – Dia 13 de setembro Gloria Groove estreia no comando do “Música Boa ao Vivo”

Marina Sena, Jão e Xamã são os convidados do primeiro episódio

A partir do dia 13 de setembro, às 20h, Gloria Groove fará seu debut à frente do programa Música Boa Ao Vivo no Multishow, que tem a missão de reunir os principais nomes da música brasileira e gerar encontros inusitados em uma mistura de ritmos inédita.

Depois de comandar uma temporada do TVZ, que foi ao ar em abril deste ano, Gloria agora assume o palco da oitava edição do Música Boa Ao Vivo que já teve Iza, Ivete Sangalo, Anitta e Thiaguinho como apresentadores.

Logo na estreia, Jão, Xamã e Marina Sena formam o trio de convidados que, na companhia da apresentadora, prometem feats únicos e performances memoráveis.

A temporada terá 15 episódios e será transmitida ao vivo todas às terças-feiras, sempre às 20h, com outros nomes de peso participando da programação.

Gloria terá ainda, no mês de outubro, o desafio de apresentar pela primeira vez a 29ª edição do Prêmio Multishow, ao lado de Linn da Quebrada e Marcos Mion.

“Gloria é uma das artistas mais versáteis que existe, conseguindo transitar facilmente por diversos estilos musicais. Ela canta, dança e apresenta muito bem, uma potência completa. Ela brilhou no TVZ e não fará diferente agora”, elogia Andrea Tuttman, diretora de marketing dos canais pagos Globo.

MÚSICA BOA AO VIVO COM GLORIA GROOVE

Estreia (13) de setembro às 20h

Exibição: toda terça-feira às 20h

Digital: Toda quarta às 20h no Música Multishow no Youtube https://www.youtube.com/multishow