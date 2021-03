Em entrevista polemica, Andressa Urach revela abuso na infância e perdão!

Em entrevista ao comunicador Evandro Santo, a eterna Miss Bumbum, Andressa Urach, revela mais segredos sobre sua vida

“Uma pessoa verdadeira, uma phenix, uma pessoa que se reinventa, que causa polemica, uma mulher forte. Tem quem ame, tem quem odeie, mas ela nunca passa despercebida”. Com essas palavras Evandro Santo anunciou Andressa Urach, sua convidada no quadro “Olho no Olho”, onde o ator e ex repórter do Pânico a entrevistou ontem, em seu canal no Youtube.

Escolhida a dedo por Evandro, Andressa contou sua história de vida e o triste período onde sofreu abuso sexual pelo avô de criação.

Nascida em Juí, interior do Rio grande do Sul, em uma família humilde. Sua mãe a teve com a 14 anos e seu pai a rejeitou pois desconfiava da paternidade. Imaginando um futuro melhor para a filha, Andressa foi entregue a adoção.

Na polemica entrevista, Andressa relatou suas memórias por volta dos 6 e 8 anos. “O homem que era para me criar me abusou”, relembra. A mãe adotiva não desconfiava pois ele era o “vovozinho bonzinho”. Após o abuso ser descoberto Andressa foi devolvida para mãe biológica.

Vale ressaltar que 73% dos casos de abuso sexual ocorrem na casa da vítima sendo que 40% é cometido pelo pai ou padrasto.

“Para curar meu interior eu precisava perdoar minha mãe, meu pai, perdoar até o imperdoável, esse abusador” Andressa Urach

Andressa contou que devido aos abusos teve uma sexualidade aflorada muito cedo e quando começou a entender o que estava acontecendo começou a reagir de forma agressiva, como autodefesa. “ Ele me ameaçava, eu tinha medo. A pessoa que é abusada acha que não vão acreditar em você. ”

Segundo o Ministério da Mulher, da família e dos direitos humanos dos 159 mil registros feitos pelo Disque Direitos Humanos ao longo de um ano, 86,8 mil são de violações de direitos de crianças ou adolescentes, sendo que 11% relacionados a violência sexual. Lembrando que a grande maioria dos casos não é contabilizado pois não são denunciados. A criança tem medo, a família finge que nada está acontecendo ou é a própria responsável pelo abuso.

Após os 6 anos da conversão, Andressa Urach conta que amadureceu muito. “Para curar meu interior eu precisava perdoar minha mãe, meu pai, perdoar até o imperdoável, esse abusador”. E finaliza “Com essa cura interior eu precisava liberar o perdão para meu bem estar”.