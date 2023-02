André Penha é anunciado como General Manager da Benvi no México, empresa de aluguel do Grupo QuintoAndar

Executivo assumirá as operações da empresa no México, a fim de acelerar a adesão do produto no mercado e difundir a cultura da empresa na equipe local

André Penha, co-fundador e diretor de tecnologia do QuintoAndar, foi anunciado como novo General Manager da Benvi, empresa de aluguel do Grupo QuintoAndar no México. Ele assumirá o cargo e continuará suas funções atuais de líder de tecnologia do Grupo. Com o objetivo de acelerar adesão do produto, André Penha assume operações da Benvi no México e conta suas expectativas para 2023 Penha afirma que a missão da empresa é empregar a tecnologia para facilitar a vida daqueles que buscam uma nova casa e diminuir erros e acelerar processos. Ele acredita que o mercado mexicano está lento e burocrático e que o QuintoAndar tem plenas condições de ser uma empresa global. A tecnologia será uma aliada da Benvi e é fundamental para oferecer uma experiência rápida e perfeita na busca e aluguel de um lugar para morar. A digitalização acelera processos, aumenta a transparência do mercado e permite que as imobiliárias melhorem o atendimento ao cliente. A tecnologia será uma aliada da Benvi e é fundamental para oferecer uma experiência rápida “Essa tem sido nossa missão desde então, empregar a tecnologia, principalmente para diminuir erros e acelerar processos, combinada com atendimento resolutivo e parceiros estratégicos para fazer a jornada toda, da busca à mudança, mais rápida, fácil e fluida. Esse é o alicerce do que estamos construindo no México, com a Benvi”, afirma André Penha.