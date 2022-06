André Oliveira, CEO da CredFácil lança livro sobre desafios do empreendedorismo em São Paulo

Empresário comanda a maior rede de franquias de serviços financeiros do Brasil que gera 3,5 mil empregos

No próximo dia 24, São Paulo (SP) recebe a noite de autógrafos do livro Tome Posse, que reúne memórias da trajetória pessoal e profissional do empresário André Oliveira, fundador e CEO da CredFácil, maior rede de franquias de serviços financeiros do Brasil.

O livro revela em detalhes os desafios do empresário para manter o negócio aberto mesmo em tempos de crise e compila os ensinamentos de quem enfrentou altos e baixos, mas manteve-se fiel às próprias convicções.

Filho de um alfaiate e uma costureira, Oliveira teve uma infância humilde e percebeu o valor do trabalho logo cedo. Movido pelo desejo de presentear a mãe com uma jarra de suco nova para servir as visitas, ele decidiu vender geladinhos de porta em porta na cidade onde nasceu, Umuarama (PR).

Hoje, ele comanda a CredFácil, negócio de serviços financeiros que oferece recursos para quem necessita de crédito, através de instituições conveniadas. A franquia, fundada em 2004, é considerada a maior do ramo no país, conta com mais de 700 franqueados e gera 3,5 mil empregos diretos e indiretos.

A obra resgata ainda passagens pessoais do empresário, que viu a família ser afetada pelo alcoolismo e tentou o suicídio na adolescência por conta do bullying constante e da baixa autoestima.

O evento de lançamento, com início a partir das 18h30, representa uma oportunidade de contato direto com o empresário e ainda garantir um exemplar autografado do livro.

Serviço