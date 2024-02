André Bobek: O embaixador brasileiro no Seminário Internacional de Direito Previdenciário em Nova Iorque

O especialista em planejamento financeiro e ícone nacional, André Bobek, será destaque em maio, discutindo a comparação entre as previdências complementares do Brasil e dos EUA

Em um movimento que destaca a crescente importância do Brasil no cenário global do direito previdenciário, André Bobek, um notável especialista em planejamento financeiro, está definido para ser um dos principais palestrantes no prestigiado I Seminário Internacional de Direito Previdenciário. O evento, que ocorrerá em Nova Iorque no mês de maio, reunirá alguns dos maiores nomes do direito previdenciário de todo o mundo.

Bobek, fundador da Mhydas Planejamento Financeiro e reconhecido por suas contribuições inovadoras na área, abordará um tema de vital importância: a comparação entre a Previdência Complementar Brasileira e a Americana. Compartilhando o palco com o juiz federal e doutor Fábio Souza, a apresentação de Bobek já gerou uma antecipação significativa, com inscrições para o evento rapidamente esgotadas.

Além de Bobek, o seminário contará com a presença de notáveis profissionais do campo, incluindo Rita de Cássia da Silva, advogada internacionalista, Erik Navarro Wolkart, juiz federal, e Mahara Ballas, advogada atuante tanto no Brasil quanto nos EUA. Este grupo de especialistas promete uma troca rica de conhecimentos e experiências, destacando as nuances dos sistemas previdenciários em diferentes culturas jurídicas.

Originário do Paraná, André Bobek tem um currículo impressionante, sendo eleito o melhor vendedor de seguro de vida no Brasil em 2019 e 2020, além de ser nomeado um dos melhores consultores financeiros globais. Sua empresa, a Mhydas Planejamento Financeiro, é reconhecida como uma das mais inovadoras do setor, crescendo significativamente no Paraná e em todo o Brasil, e foi recentemente nomeada um Great Place To Work.

O I Seminário Internacional de Direito Previdenciário promete ser um marco, não apenas para os participantes mas para o avanço das discussões sobre previdência no mundo. Com líderes como André Bobek à frente, o evento se prepara para ser uma plataforma de diálogo enriquecedor e um passo adiante na colaboração internacional em direito previdenciário.