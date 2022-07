Anatomia e Arquitetura se fundem na exposição do artista visual Renato Dib

Obras recheadas de surpresas aguçam os olhos e trazem mensagens subliminares

“Labirinto de Gabinetes: fine art”, do artista visual brasileiro Renato Dib, que segue em cartaz até 15 de outubro, na Galeria Mola, em Braga, Portugal. A exposição discorre sobre o “corpo”, a origem da arquitetura, para o artista.

As colagens e técnicas mistas que compõem a exposição de obras de tecelagem fazem parte de uma pesquisa relacionada com entrelaçamentos, justaposição, sobreposição e jogos de penetração entre cores e formas. Serão exibidas grandes impressões em tecido a partir de colagens e técnicas mistas sobre papel, uma fusão entre anatomia, arquitetura, visceralidades e animosidades cromáticas.

“Tenho pensado em ampliar esses meus trabalhos de colagens há tempos e o convite da Galeria Mola veio como um espaço para que eu pudesse colocar em prática esse projeto. As colagens, antes pequenos trabalhos, se expandiram ao espaço e na relação do corpo dos espectadores. Não só no tamanho, mas também para o outro lado do oceano. O labirinto foi montado para que os visitantes mergulhassem dentro da galeria, que é uma galeria-vitrine, no aspecto físico do espaço e também para mostrar nosso trabalho em Braga”, comenta Renato Dib.

As obras são recheadas de surpresas que aguçam os olhos, que trazem mensagens subliminares e despertam a sensorialidade, com o intuito de aproximar o visitante de uma experiência cinestésica, uma qualidade que perpassa o trabalho do artista e faz um convite para o inebriamento.

Renato Dib é brasileiro e reside em São Paulo, na capital. Desde cedo se dedica a cursos nas áreas das Artes, História da Arte, Decoração, Design, Moda e Joalheria. Em 1995 se formou em Artes Plásticas na Faculdade Santa Marcelina e, recentemente, concluiu pós-graduação em Arteterapia. Seus trabalhos fazem parte de coleções particulares e de instituições no Brasil e no exterior. Atualmente é curador de produtos de decoração e home stylist na “Dpot Objeto” e professor de artes têxteis aplicadas.