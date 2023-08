Analice Nicolau e Adryana Ribeiro contam histórias de sucesso e da força da mulher no programa de Amanda Françozo

Mulheres de 40 e a superação de desafios inspirando gerações

Neste sábado, dia 19 de agosto, às 19h45, os holofotes se voltarão para a força e inspiração das mulheres com 40 anos no programa “De Papo com Amanda Françozo”, transmitido pela TV Aparecida. O palco estará repleto de convidados especiais, trazendo histórias de sucesso, superação e empoderamento.

A jornalista e apresentadora Analice Nicolau será uma das estrelas do programa. Ela compartilhará sua jornada de lutas e conquistas no mundo do jornalismo, servindo como um exemplo vivo de empoderamento feminino. Sua trajetória é uma inspiração para mulheres que desejam transpor barreiras e marcar presença em áreas tradicionalmente dominadas por homens. Com destemor e determinação, Analice se estabeleceu como uma das maiores jornalistas do Brasil.

Outra convidada ilustre é Adryana Ribeiro, cuja carreira musical se estende por décadas. Descoberta por Clodovil Hernandes aos 20 anos enquanto cantava na noite paulistana, ela se tornou uma pioneira do pagode nos anos 90, representando a voz feminina no gênero. Sua jornada musical a levou à indicação ao Grammy Latino em 2013, com o álbum “Take It Easy My Brother Jorge”, uma coleção de releituras da obra de Jorge Ben Jor.

No time de especialistas, a endocrinologista Elaine Dias trará insights valiosos sobre os cuidados que as mulheres devem ter ao alcançar a fase dos 40 anos. Seu conhecimento ajudará a desvendar os desafios e mudanças que essa idade traz, proporcionando dicas essenciais para lidar com essas transformações.

A escritora e mentora de mulheres Anna Patrícia Chagas também marcará presença, compartilhando mais de uma década de experiência em orientar mulheres a encontrarem sua melhor versão. Seu enfoque no processo de autoconhecimento promete trazer uma perspectiva enriquecedora sobre a importância de se entender e evoluir durante essa fase da vida.

