Ana Prado afirma que já foi chamada para participar de outro reality show – saiba qual

A modelo ficou conhecida nacionalmente após participar do ‘Casamento às Cegas’ da Netflix

A participante do ‘Casamento às Cegas’, Ana Prado conversou com Rafinha Bastos no podcast ‘Mais que 8 Minutos’ e contou detalhes exclusivos sobre o reality show e a vida da modelo atualmente. Ela confidenciou que já foi convidada para participar de outro programa.

A modelo disse que recebeu o convite para participar do reality pelo Facebook



Após falarem bastante sobre o reality show da Netflix, Rafinha Bastos fez algumas brincadeiras sobre ‘A Fazenda’ e pediu para que Ana prometesse que não iria para o programa, mas ela disse que não poderia prometer isso. “Quando eu falo que não prometo nada é porque eu sou viciada em experiências. Se eu achar interessante e que pode me acrescentar de alguma forma, eu vou”, explicou.

Ana Prado bateu um longo papo com Rafinha e disse que não poderia contar tudo sobre o reality por conta de uma multa de R$100 mil



Na entrevista, Ana revelou que já participou da seletiva do Big Brother Brasil, mas era muito nova e acabou não entrando no programa. “Eu cheguei a ir para o Rio de Janeiro fazer teste duas vezes, mas eu me autossabotei porque eu não me sentia preparada para participar de algo assim”.



A modelo contou que não se entregou o suficiente nos testes porque ela não tinha coragem de admitir para ela mesma que ainda não estava pronta para participar do reality show. “Ainda bem que eu não fui”. Ana confessou que além do ‘Big Brother Brasil’ e ‘Casamento às Cegas’, também surgiram convites para participar de ‘O Crush Perfeito’ e ‘Are You The One?’.