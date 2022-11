Ana Paula se desliga dos “Pingos nos Is” após saída do Augusto Nunes

Comentarista também deixou a Jovem Pan após o segundo turno das eleições



Em apoio ao comentarista político e amigo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel pediu afastamento definitivo do programa “Pingos nos Is” da Jovem Pan. Ela utilizou as redes sociais para comunicar a saída.

Em vídeo publicado no Twitter, Ana Paula comenta a “censura pelo TSE”, e o desligamento do comentarista. “Augusto foi quem me levou para a Jovem Pan há dois anos e quem me manteve quando eu tentei sair por várias vezes do programa por problema de tempo e agenda”.

Ela mencionou ainda que ele pediu para que ela continuasse devido ao carinho do público que havia conquistado. Mas, Ana Paula afirma que “fazer os Pingos sem o Augusto quando ele está de férias é uma coisa, mas seguir no programa sem a perspectiva da sua volta é praticamente impossível”.

Apesar de se desligar, ela agradeceu ao Tutinha e também à emissora. Ao finalizar, Henkel destacou ainda que continuará em “outros frontes” lutando por aquilo que acredita.

“Os Pingos nos Is” é um dos programas mais importantes da Jovem Pan. Estreou ainda em 28 de abril de 2014, ancorado pelo jornalista e comentarista político Reinaldo Azevedo, além da participação de Mona Dorf e Patrick Santos.

Anteriormente, o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) determinou, em três decisões, que o grupo de rádio concedesse o direito de resposta à campanha do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por declarações de comentaristas “já julgadas sabidamente inverídicas, distorcidas ou ofensivas”.

Conforme a instituição, a Justiça Eleitoral determinou também que a emissora se abstivesse de promover novas inserções e manifestações sobre o tema. O TSE destacou ainda que medidas como essa não foram inéditas e que visam a integridade e equilíbrio do processo eleitoral, com foco em evitar a propagação de desinformação.

Desde a divulgação do resultado das eleições presidenciais, ao menos cinco colaboradores deixaram a empresa: Carla Cecato, Caio Copolla, Guilherme Fiúza, Augusto Nunes e Guga Noblat.