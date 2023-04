Ana Paula Padrão rebate quem critica a Band por causa do MasterChef: “Isso é inveja”

A apresentadora do MasterChef Brasil teceu elogios ao formato do programa e disse que só aceitou o convite porque não era mais do mesmo.

A estreia da 10ª temporada de MasterChef Brasil na Band acontecerá na próxima terça-feira (2) e na última terça-feira (25) aconteceu a coletiva de imprensa do maior reality gastronômico do mundo. A principal novidade dessa temporada é a participação do novo jurado, Rodrigo Oliveira, proprietário do restaurante Mocotó, que se juntará aos chefs Helena Rizzo e Erick Jacquin na missão de escolher o melhor cozinheiro amador do país.

Durante a coletiva de imprensa, o colunista do Observatório da TV, Paulo Pacheco, fez uma pergunta para a para elenco do MasterChef Brasil. “Eu estive na primeira coletiva do MasterChef em 2014, entrevistei… a Ana Paula Padrão era um bebê, Jacquin tinha acabado de nascer, falei com Paola Carosella, Henrique Fogaça, com Erick Jacquin também, foi uma experiência incrível, vocês sem saber direito o que seria o programa. 10 temporadas depois, estou aqui de novo, vendo o quanto esse programa mudou a televisão brasileira. Apesar de muita gente falar ‘a Band virou só o canal do MasterChef, faz MasterChef direto”, mas é um programa que tem uma cara, é a referência de gastronomia na televisão brasileira e conseguiu isso numa Band e não em uma emissora de maior audiência. Queria saber de vocês assim, de cada um de vocês, o que o MasterChef representou e como MasterChef mudou a trajetória de cada um de vocês, como mudou a trajetória de centenas e centenas participantes que tentaram participar e conquistaram também, né?”, questionou o jornalista.

A apresentadora do MasterChef Brasil, Ana Paula Padrão respondeu à pergunta. “Tudo o que você disse é muito coerente, é muito interessante. De verdade, a gente não sabia… eu comecei, eu abri essa cerimonia hoje dizendo que a gente não tinha ideia de que podia sonhar grande e hoje o MasterChef é uma referência mundial em qualidade desse produto específico, tanto que a Marisa foi lá mais para falar do que para ouvir, ela ficou surpresa com isso, todo mundo queria ouvir o que o MasterChef Brasil. E aconteceu porque a Band teve coragem de fazer isso. Quando eu cheguei era um produto, era um formato internacional, eu levei um suto quando eu fui convidada para este formato, eu tava há uma no fora da TV, eu não deixei o jornalismo para migrar para entretenimento, eu deixei o jornalismo e ponto. E quando veio esse convite, eu acho que eu prestei atenção nele justamente porque não era mais do mesmo, não era para fazer jornalismo de uma outra maneira, em outro lugar, e eu tive muitos convites desse tipo. Era para fazer um produto que a TV abeta não se arriscava a fazer, que a TV aberta não tinha coragem, a TV aberta achava que não colava. E eu tenho certeza de que naquele momento a audiência brasileira, que já tinha um pouco mais de dinheiro para conseguir planejar o que ia comer, é… e que gosta de game, gosta de competição e que adora personagem… eu olhei aquele formato e falei ‘isso é bom, isso parece com o Brasil e tá na hora de fazer isso, que coragem a Band tá tendo’. E achei que eu podia não ter a mesma coragem da pessoa que me convidou estava tendo, porque seria apenas falta de coragem, porque eu vou embarcar numa aventura nova tão diferente, aí eu falei “eu vou embarcar nessa aventura nova tão diferente’. E eu acho que a gente se complementou, eu trouxe um bocado da minha credibilidade acumulada para o programa, a gente pode ir nos parceiros comerciais e dizer ‘olha o elenco é muito bom, até a Ana Paula Padrão tá aqui, um dos chefes mais reconhecidos do Brasil, Jacquin tá aqui’. Foi muito audacioso o início, apagou não pagou? Então, quando dizem ‘a MasterChef é a única coisa da Band, MasterChef mais do mesmo’, sabe o que é isso? Isso é inveja, amigo, de quem não teve coragem de fazer a mesma coisa”, rebateu a apresentadora.