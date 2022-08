Ana Paula Matos, vice-prefeita de Salvador é anunciada como candidata a vice-presidente de Ciro Gomes

Anúncio aconteceu nessa sexta-feira (5) no último dia previsto para definição das chapas. Pesquisa Datafolha divulgada na semana passada mostrou Ciro em terceiro lugar

Sem alianças com outros partidos, o candidato do Partido Democrático Trabalhista (PDT) à Presidência, Ciro Gomes, anunciou nesta sexta-feira (5) a vice-prefeita de Salvador (BA), Ana Paula Matos, como vice em sua chapa. O anúncio foi feito no último dia para formalizar o nome que vai disputar ao seu lado as eleições de outubro.

Atualmente Ana Paula é vice-prefeita de Salvador (BA)

Candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, em debate na Universidade de Brasília – Ueslei Marcelino/Reuters

A decisão de concorrer com uma chapa pura refletiu a dificuldade de Ciro de atrair partidos para sua candidatura.

Mulheres no poder

Na noite de quinta-feira (4), na convenção do PDT em Brasília que confirmou a senadora Leila na disputa ao governo do Distrito Federal, o presidenciável já havia sinalizado que não vislumbrava qualquer aliança.

Também na quinta, o PDT formalizou a candidatura de outra mulher ao cargo de vice de Elvis Cezar ao governo de São Paulo.

Gleides Sodré foi candidata a vice pelo partido na disputa pelo governo paulista na eleição de 2018 na chapa de Marcelo.

No último dia para escolha das chapas, PDT anuncia Ana Paula Matos como vice de Ciro

Sobre Ana Paula Matos

Ana Paula tem 44 anos e é servidora concursada da Petrobras. Ela iniciou a trajetória na gestão municipal como diretora-geral de Educação da Prefeitura de Salvador, em 2013, e foi cogitada como vice de ACM Neto (União Brasil) na disputa pelo governo da Bahia. Em 2020, declarou ter R$ 1,08 milhão em bens.