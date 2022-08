Ana Hickmann recebe equipe do “Hoje em Dia” em sua mansão e comemora 17 anos do programa com feijoada

Apresentadora convidou mais de 100 colegas, de diretores à produção, com festa organizada por ela em sua mega residência, no interior de São Paulo

No domingo (21), a apresentadora Ana Hickmann reuniu mais de 100 colegas de trabalho, entre diretores, apresentadores, produção e outros, em sua mansão, em Itu, interior de São Paulo, para celebrar os 17 anos do “Hoje em Dia”, da RecordTV.

Pioneira do programa, Ana mantém uma sólida carreira à frente da TV. Em sua residência, a apresentadora preparou uma festa com feijoada, sobremesas, bolo temático e bar, onde a maioria das comidas e decoração foram feitas em casa, com ajuda da sua equipe – e com participação da anfitriã, que botou a mão na massa também.

Em seu canal no YouTube, Hickmann mostrou toda a preparação da festa, assim como depoimentos de convidados e os melhores momentos do encontro.

“17 anos do programa ‘Hoje em Dia’. Tudo isso começou no dia 22 de agosto de 2005, e nos últimos três anos a gente não pôde fazer nenhuma celebração, por questões óbvias, e agora, como chegamos neste marco tão importante, como eu sou uma das mais antigas do grupo, nós decidimos fazer uma grande feijoada aqui em casa. Pode me chamar de louca.(…) Feijoada para mais de 100 pessoas, a nossa equipe é gigante, e todo mundo tá vindo pra cá”, declara a apresentadora.

Com mesas dentro da casa e na área da piscina, Ana e os convidados curtiram bastante o momento, fizeram dancinhas e celebraram os quase 20 anos do “Hoje em Dia”.

Quem iniciou dando depoimento sobre esse marco do programa foi o Dr. Antônio Sproesser, do quadro “Você e o Doutor”.

“Oi pessoal, bom dia! Eu sou o Dr. Antônio Sproesser, médico do quadro ‘Você e o Doutor’, do grande programa ‘Hoje em Dia’, da RecordTV. Eu tô aqui pra dar os parabéns a toda equipe que comanda, que faz, que pensa no ‘Hoje em Dia’. 17 anos, que festa enorme! 17 anos de sucesso, de notícia, prestação de serviço. Eu adoro ficar com vocês aqui no meu quadro, principalmente com nossos queridos apresentadores. Um beijo em vocês, muito orgulho de estar junto dessa família ‘Hoje em Dia’, da RecordTV”.

Outra personalidade a declarar a alegria do momento foi o diretor do “Hoje em Dia”, Bruno Gomes. “Olá, eu sou o Bruno Gomes, diretor do ‘Hoje em Dia’. O programa tá comemorando 17 anos e eu tô na direção geral há quase 13, então eu já vivi muita coisa dentro desse programa, e eu acho que a grande magia do ‘Hoje em Dia’, por ser ao vivo e diário, é a gente se reconstruir, se reinventar, todo dia tá pensando em algo novo e acompanhando a mudança do que o brasileiro quer ver. O público mudou, o jeito de ver televisão mudou. Eu acho que o segredo do ‘Hoje em Dia’ é isso: é ter uma família unida, todo mundo a fim de trazer o melhor e a consequência é isso. Que venham mais 17, 20, 30 anos, sempre em harmonia e pensando no telespectador”.

O chef Guga Rocha também demonstrou seu amor ao programa, durante a celebração. “17 anos de ‘Hoje em Dia’ e eu tenho o prazer enorme de tá nessa cozinha, ser chef de cozinha desse programa, que leva alegria pra tanta gente, e poder levar receitas simples, práticas, gostosas, do dia a dia, com essa turma. E a gente tá aqui junto comemorando o sucesso, que é um sucesso que vai atravessar muitos outros anos pela frente. E na casa da Ana então, é melhor ainda. E eu fiquei sabendo que a feijoada tá delícia, então vamos deixar de papo que eu vou lá agora comer. Não sou eu o cozinheiro, mas tenho certeza que tá uma maravilha”.

O também apresentador do “Hoje em Dia”, César Filho, deu seu depoimento e falou sobre os desafios de se manter um programa diário.

“Completar 17 anos de um programa de televisão diário é muito difícil, porque você precisa fabricar, produzir conteúdo diariamente pras famílias brasileiras, e o ‘Hoje em Dia’ faz isso com maestria já há muitos anos; por isso, o ‘Hoje em Dia’ é uma grife da televisão brasileira. É por isso que nós estamos já, destes 17 anos, com essa nova turma que já está há oito anos: Ana Hickmann, Ticiane, Renata e eu. Por isso, eu tô muito feliz de fazer parte de um programa como o ‘Hoje em Dia’, junto com pessoas tão incríveis, tão maravilhosas e tão talentosas”.

A apresentadora Ticiane Pinheiro também deixou um recado carinhoso ao programa. “Gente, tô muito feliz com esses 17 anos do programa ‘Hoje em Dia’. Queria dar os parabéns a todo mundo que já passou pelo ‘Hoje em Dia’, e que faz esse programa ser um grande sucesso. Estar com esse time de hoje, com a Ana, com a Renatinha e com o César Filho é um grande presente. A gente ainda tem a Keila Jimenez, o Dr. Sproesser, o Guga Rocha, que a gente se dá super bem, nosso super diretor, o Bruno Gomes, com essa equipe incrível. Então, pra mim é um grande presente fazer parte dessa família ‘Hoje em Dia’. Um beijo a todos vocês, parabéns e que a gente possa comemorar muitos e muitos anos. Amo vocês, viu?”.

Quem também deu a palavra foi a diretora Tati Longhini. “Oi, eu sou Tati Longhini, sou diretora do ‘Hoje em Dia’. É um grande prazer tá aqui pra comemorar esses 17 anos do programa. A gente tem uma equipe maravilhosa, inclusive tá se divertindo bastante aqui hoje, graças a essa comemoração linda. É muito bacana tá aqui, é muito bacana fazer parte desse projeto, que é um projeto muito importante da TV brasileira. Valeu gente, obrigada!”, Tati.

Renata Alves, que também está à frente do “Hoje em Dia”, falou sobre a equipe ser uma família. “É muito gostoso reunir toda essa família. É muito mais que uma equipe, porque é uma galera que se esforça pra colocar um programa diário no ar. E é uma equipe gigantesca, uma equipe entrosada, uma equipe que, acima de tudo, tem muito amor no que faz, e muito amor um pelo outro. Há sete anos estamos nessa formação, eu, Ana, Tici e César, e é muito bom. E que todo mundo possa aproveitar, que a gente possa confraternizar, principalmente a vida e as amizades. Beijo, valeu ‘Hoje em Dia’!”.

E finalizando os depoimentos, Keila Jimenez, que comanda o “Diário das Celebridades”, diz que fazia tempo que não era tão feliz profissionalmente. “Bom, eu sou Keila Jimenez. 17 anos é bastante tempo, ainda mais em televisão, onde tudo muda rapidinho. Mas eu tenho um prazer enorme em fazer parte dessa equipe. De verdade, é a minha família, eu tenho paixão pelo que eu faço, uma paixão pelos apresentadores, pela direção, pelos meus colegas de produção, que são maravilhosos. O programa só acontece, só vai ao ar da maneira que ele vai porque as pessoas se gostam no ‘Hoje em Dia’. Fazia tempo que eu não era feliz do jeito que eu sou no ‘Hoje em Dia’. Eu só tenho a agradecer a oportunidade e dar parabéns pra esse programa que eu amo tanto. Um beijo ‘Hoje em Dia’!”.