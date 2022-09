Ana Hickmann marca presença em coquetel do seu Instituto localizado no Rio de Janeiro

O Instituto Ana Hickmann Tijuca preparou um coquetel para reforçar a importância do empreendedorismo e contou com a presença das influenciadoras Julia Peixoto e Lorena Maria

Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, o Instituto Ana Hickmann, escola profissionalizante na área da beleza, tornou- se referência no mercado. Nesta segunda-feira (26), a empresária Ana Hickamann marcou presença em um coquetel na franquia da Tijuca, localizada no Rio de Janeiro. O evento contou com a participação dos primeiros alunos que se formaram na unidade, onde falaram sobre o impacto do curso na vida deles e entrega de certificados dos alunos que se formaram recentemente na instituição. As influenciadoras e empreendedoras Julia Peixoto e Lorena Maria também estiveram presentes, reforçando como o empreendedorismo pode contribuir para a emancipação e potência feminina no mercado de trabalho.

Ana aproveitou o momento para deixar algumas dicas aos alunos que estão começando a empreender (Crédito fotos: André Loretti)

“Eu tenho muito orgulho das nossas escolas! Quando vejo depoimento de pessoas que tiveram a sua liberdade financeira, que construíram negócios, que se fortaleceram como seres humanos dentro do Instituto Ana Hickmann, meu coração se enche de alegria. São essas histórias de vida que dão gás pra gente continuar e buscar cada dia mais!” Comenta Ana.

A influenciadora Julia Peixoto, que possui uma marca de maquiagem, falou sobre a importância de ser inspiração para outras pessoas:

“Acredito que empreender é resolver um problema. Torço para que as pessoas vejam em nós força e inspiração para a tirar a ideia delas do papel.” Declara.

Com mais de 50 unidades espalhadas pelo Brasil, o Instituto Ana Hickmann, escola profissionalizante na área da beleza, tornou- se referência no mercado (Crédito fotos: André Loretti)

A empresária e influenciadora Lorena Maria, esteve no coquetel e explicou a importância da resiliência para quem toca seu próprio negócio. Ela possui uma marca de produtos para cabelos.

“Resiliência é o maior conselho que eu dou para quem acompanha meu trabalho e também empreende. Não é fácil, principalmente para nós mulheres, porque muitas pessoas não acreditam no nosso potencial, mas precisamos ser resilientes e acreditar que temos capacidade de chegar lá.”

Ana aproveitou o momento para deixar algumas dicas aos alunos que estão começando a empreender.

O evento contou com a participação dos primeiros alunos que se formaram na unidade (Crédito fotos: André Loretti)

“A primeira delas é o foco! Saber o que quer, buscar e acreditar que o sonho pode se tornar realidade. Investir em conhecimento, ser um profissional dedicado, olhar ao seu redor e entender o que pode fazer para agregar ao mundo, são coisas que farão a pessoa ir longe.” Finaliza.