Ana Hickmann comemora 20 anos de sua marca em São Paulo com presença de famosos

A apresentadora reuniu celebridades em um jantar temático, para celebrar aniversário da grife e lançar a nova coleção “Encantos do Jalapão”

A noite de 22 de agosto foi celebrada com alegria pela apresentadora e empresária Ana Hickmann, na Galeria Botânica, em Pinheiros (SP).



Ana Hickmann celebra 20 anos da sua grife de eyewear com presença de famosos em SP

O motivo foi mais que especial: comemorar os 20 anos de trajetória de sua marca de óculos, Ana Hickmann Eyewear. Na ocasião, estiveram presentes personalidades ilustres, como Gkay, Jakelyne Oliveira, Eslovênia Marques, Julia Horta, entre outros convidados. Já a animação da noite ficou por conta da ex-The Voice Ariel, que trouxe um repertório de brasilidades.

A marca, lançada em 2002, conta com a presença de Ana em todos os processos de criação das coleções, além dos eventos e das campanhas de lançamentos

Evento contou com a presença de famosos, como Jakelyne Oliveira, Julia Horta e Eslovênia Marques

Hoje, a apresentadora já soma mais de quinze categorias de produtos e marcas associadas ao seu nome.

O jantar comemorativo aconteceu na Galeria Botânica, em Pinheiros

Presente em mais de 50 países, a Ana Hickmann Eyewear dita tendências de mercado dentro do seu segmento e se mantém como a marca mais vendida do setor, através de coleções com design contemporâneo, cores exclusivas e detalhes únicos.



Quem também marcou presença durante a noite foram Carol Scaff, Van Duarte, Jana Alvarenga, Chris Castro e Maria Gal

“É uma alegria celebrar 20 anos de Ana Hickmann Eyewear, relembrar a nossa história e evolução. A marca foi criada com muito carinho, pensando em unir tecnologia com formatos criados para o rosto das mulheres, sempre com referências de moda e acompanhando as tendências do mercado. Hoje, celebramos essa história com o lançamento de uma campanha inédita produzida no Jalapão, reforçando o nosso DNA brasileiro e as belezas do nosso país. Não poderia estar mais feliz e orgulhosa da nossa trajetória”, declara Hickmann.

Alexandre Correa, marido da apresentadora, prestigiou a noite

O local escolhido para a celebração faz uma referência à vegetação do Jalapão, além de promover experiências em um ambiente imersivo, que reproduz a exuberância da natureza.

Quem também esteve presente na comemoração foi Fabio Monzillo, diretor da Go Eyewear, um dos principais players do segmento óptico nacional, responsável pela criação da Ana Hickmann Eyewear

O jantar teve assinatura da Personal Chef Laila Barsotti, do Barsotti Buffet, que entregou pratos inspirados na gastronomia da região tema do encontro.

Campanha Encantos do Jalapão

O Go Eyewear, grupo que se consolidou como um dos principais players do segmento óptico nacional, é o responsável pela criação da Ana Hickmann Eyewear.



Na ocasião, foi lançada a campanha “Encantos do Jalapão”, desenvolvida para fazer uma correlação entre as belezas naturais da região e as belezas contidas na linha de óculos

Em comemoração às duas décadas da marca, a empresa lançou a campanha "Encantos do Jalapão", estrelada pela apresentadora, e desenvolvida para fazer uma correlação entre as belezas naturais da região e as belezas contidas na linha de óculos, além de reforçar a identidade brasileira da grife.