Ana Furtado embarca em novas aventuras: ‘Passeio Completo’ revela culturas de Portugal e Noruega

Atriz e apresentadora inaugura seu canal no YouTube explorando suas raízes em Portugal e realizando o sonho de testemunhar a Aurora Boreal na Noruega

Em uma iniciativa ousada e cheia de significado, Ana Furtado, conhecida apresentadora brasileira, mergulha de cabeça no universo do YouTube com seu novo canal, ‘Passeio Completo’. Com a estreia marcada para 6 de janeiro, a plataforma promete ser um espaço de troca, diálogo e vivências, onde Ana convida o público a explorar o mundo com ela.

A primeira temporada de ‘Passeio Completo’ leva os espectadores a uma jornada emocional por Portugal, país que possui um lugar especial na história da família de Ana Furtado. Em meio às paisagens deslumbrantes e às tradições locais, a apresentadora resgata suas raízes brasileiras, compartilhando momentos íntimos e histórias pessoais.

A segunda parada do ‘Passeio Completo’ leva Ana Furtado à Noruega, onde realiza um sonho de longa data: presenciar a Aurora Boreal. Durante os dez dias no país escandinavo, a apresentadora não apenas testemunha o espetáculo da natureza, mas também explora paisagens impressionantes e se aventura no inverno escandinavo.

Em uma conversa animada sobre seu novo projeto, Ana Furtado compartilha sua empolgação: “Estou muito animada por ter esse novo canal de troca com o público. Vai ser uma plataforma despretensiosa, mas com o meu jeitinho, onde vamos poder nos conhecer melhor e conversar muito sobre todos os assuntos.”

Com o programa ‘Passeio Completo’, Ana Furtado une suas paixões por contar histórias e viajar, criando um espaço autêntico e diversificado. Os espectadores podem esperar uma abordagem única, onde cada episódio não apenas revela a beleza dos destinos, mas também a conexão pessoal da apresentadora com esses lugares.

Os episódios de ‘Passeio Completo’ estão disponíveis a partir de 6 de janeiro no canal oficial de Ana Furtado no YouTube, prometendo uma experiência enriquecedora para aqueles que desejam explorar o mundo através dos olhos cativantes da apresentadora brasileira.