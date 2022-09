Ana Clara é a nova apresentadora do “Túnel do Amor” no Multishow

Programa também estará disponível na plataforma de streaming Globo Play

A ex-BBB Ana Clara segue brilhando na TV, desde sua saída da casa mais vigiada do Brasil, em 2018. Agora, a comunicadora terá uma nova missão no Multishow. Em 2023 ela irá apresentar a segunda temporada de Túnel do Amor, que também estará disponível no Globoplay.

Com toda a sua experiência no mundo dos realities, ela vai comandar dez duplas de amigos separados por um túnel com o desafio de encontrar o crush ideal. Amizades, fofocas, tretas e muita pegação prometem agitar o público nos episódios inéditos. Marcos Mion, que brilhou à frente da primeira edição do programa, agora vai se dedicar a projetos voltados para música dentro do canal.