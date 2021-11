Pela excelência em terapia, Ana Amorim é premiada em LAQI Quality Summit

Evento premiou diversas personalidades latino-americanas em um evento no Rio de Janeiro

A psicanalista Ana Amorim é uma das grandes referências em São Paulo pelo uso da técnica de hipnose, principalmente para tratar distúrbios alimentares e nesta semana foi uma das escolhidas para ser homenageada no LAQI Quality Summit. A psicanalista foi premiada na categoria terapia e coaching.

O evento Summit reuniu mais de 3000 pessoas latino-americanos, CEOs e principais executivos para compartilhar estratégias e ideias práticas sobre como as empresas podem inovar, investir e colaborar no maior desafio que enfrentamos em nossas vidas – colocar uma transição limpa e justa no centro da recuperação pós-pandemia global.

Ana Amorim se tornou uma grande referência no assunto hipnose. Com atendimentos 100% online, voltada principalmente para mulheres, agora ela ampliou os atendimentos para dentro e fora do Brasil, como, Itália, Alemanha, Austrália e Estados Unidos. Além disso, a profissional oferece diversas capacitações online.

“É muito bom saber que o trabalho que tenho feito no mundo é reconhecido. Meu objetivo é muito maior do que apenas fazer o meu trabalho, mas oferecer alternativas para que as pessoas desenvolvam autoconhecimento, trate problemas, como ansiedade e distúrbios alimentares”, comentou.

No Rio de Janeiro para receber o prêmio, Ana Amorim ainda contou que na próxima semana fará um evento online para tratar o tema de distúrbios alimentares. O evento já reúne quase 10 mil pessoas e ajuda a descobrir o passo a passo para vencer a compulsão alimentar e emagrecer. A inscrição é gratuita.