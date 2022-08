Americanas S.A. lança campanha e podcast exclusivo sobre negócios, tecnologia e outros assuntos em alta para celebrar um ano de atividade

Criada pela WMcCann, peça publicitária conta com anúncios impressos e mídia digital em portais, sites especializados e redes sociais

Foi lançada neste mês de agosto a campanha “Um ano de sintonia” em celebração ao primeiro ano da Americanas S.A., criada após a combinação das operações da Lojas Americanas e da B2W Digital.

A campanha conta com diversos formatos de anúncios, desde impressos, em jornais de grande circulação do país, até vídeos – https://youtu.be/xbRa-ckYNIo e peças digitais, para portais, sites especializados e LinkedIn.

Filme da campanha, criado pela WMcCann, estreou na segunda semana de agosto, com o conceito da união das marcas, empresas

Como legado da campanha, a Americanas S.A. traz sua trilha de podcasts, o SomarCast https://linktr.ee/somarcast, que vem reforçar seu posicionamento como uma companhia inovadora, tecnológica e engajada na construção de um mundo melhor. O objetivo dos podcasts é trazer para conversas temas ligados aos negócios, tecnologia, meio ambiente, inclusão e outros assuntos em alta na sociedade.

“Neste primeiro ano, conseguimos pôr em prática o propósito que trouxemos na criação da Americanas S.A.: ‘somar o que o mundo tem de bom para melhorar a vida das pessoas’, destacando o crescimento da companhia como um todo e valor do trabalho coletivo. Há um ano, somamos nossos talentos, empresas, marcas e diferenciais. E com isso, passamos a vibrar juntos na mesma sintonia”, afirma Washington Theotonio, CMO da Americanas S.A.

Campanha conta com anúncios impressos e mídia digital

O filme da campanha, criado pela WMcCann, estreou na segunda semana de agosto, com o conceito da união das marcas, empresas, talentos, soluções, serviços e impactos positivos da companhia. “É um jeito novo da gente sintonizar ideias, com histórias inspiradoras e muita troca. O podcast conta com a participação de gente de dentro e de fora da Americanas S.A., batendo um papo leve e descontraído, somando visões e perspectivas sobre diversos temas”, complementa Washington.

Washington Theotonio, CMO da Americanas S.A

Neste primeiro ano de operação da Americanas S.A., a companhia está presente em mais de 900 cidades de todos os estados do país e faz mais de 4,6 milhões de entregas ecoeficientes. Além disso, 1 em cada 5 brasileiros consome produtos e serviços das plataformas da Americanas S.A., que também soma mais de 1,7 milhão de pessoas impactadas pelas ações sociais da companhia.