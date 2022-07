Ambev procura ideias inovadoras

Nova edição da Aceleradora 100+ da Ambev oferece mentoria e apoio implementar pilotos

A Aceleradora 100+ acaba de anunciar os 20 negócios selecionados para a 4ª edição do programa de inovação aberta, criado pela Ambev e voltado ao desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras.

Programa quer parceiros que ajudem a companhia a avançar em seus compromissos de sustentabilidade

De acordo com o relatório que avaliou a última edição do programa, 100% dos participantes consideram que o impacto positivo gerado pelo negócio foi ampliado com a participação na Aceleradora 100+.

As startups agora partem para a etapa de Intensive Learning, processo com oito semanas de duração, em que os(as) empreendedores(as) passarão por workshops sobre temas relevantes para o desenvolvimento do negócio e refinamento das suas propostas de piloto.

Após essa fase, haverá uma nova seleção, em que serão definidos os negócios que avançam para a etapa de implementação dos pilotos e que se apresentam no Demoday da Aceleradora, previsto para ser realizado no início de 2023.

O objetivo do programa é encontrar ideias inovadoras, que ajudem a companhia e parceiros a avançar em seus compromissos de sustentabilidade para 2025 nas frentes de mudanças climáticas, agricultura sustentável, embalagem circular, gestão de água e Amazônia.

Startups selam parceria na aceleradora 100+ da Ambev

“Na Ambev, nós seguimos empenhados em promover ações de crescimento compartilhado para que todo o nosso ecossistema tenha oportunidade de se desenvolver com base em soluções que realmente contribuam para a promoção de um futuro melhor. A Aceleradora 100+ é a representação desse nosso objetivo”, diz Lisa Lieberbaum, Gerente de Sustentabilidade da Ambev.

O relatório final que avaliou aspectos da última edição do programa, revelou que 100% dos empreendedores participantes entendem que o impacto positivo gerado pelo negócio foi ampliado após a participação na Aceleradora 100+. O estudo também mostrou que é unanimidade o desejo das startups em continuar com a parceria com a Ambev e PPA.

Sobre a Aceleradora 100+

O programa Aceleradora 100+ surgiu em 2018, alinhado à iniciativa global da Ambev e aos seus compromissos de sustentabilidade para 2025. Desde então, foram mais de 60 startups aceleradas e R$15 milhões investidos em negócios parceiros.