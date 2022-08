Ambev inova ao realizar feira de carreiras no Metaverso

A Ambev Conecta será uma oportunidade para mostrar a visão de futuro e as áreas de atuação aos interessados em atuar na empresa

Em sua segunda edição, a Ambev Conecta, feira de carreiras da marca fabricante de bebidas, acontece de maneira inovadora em um novo ambiente. Desta vez, será realizada 100% na Cidade Ambev, plataforma imersiva no Metaverso – um espaço com muita tecnologia, gamificado e idealizado pela PushStart.

O evento tem o objetivo de atrair novos talentos e mostrar os potenciais da empresa

O evento, que tem como objetivo aproximar talentos para as vagas de estágio e trainee, será gratuito para pessoas de todo o Brasil e acontece entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. Serão três dias de feira, sendo os dois primeiros abertos ao público geral e, no terceiro, os conteúdos serão voltados apenas para as pessoas que mais se engajaram no programa. No final, os 35 participantes que mais se envolverem nas atividades terão a oportunidade de vivenciar um dia online como “Ambever”, onde poderão desenvolver projetos e conhecer ainda mais a companhia.

“Queremos aproximar, acolher, atrair, desenvolver e encantar as pessoas, mostrando as oportunidades que temos na companhia. Para quem quer se candidatar nos nossos programas de estágio e trainee, esse é o momento ideal para conhecer mais profundamente sobre as áreas de atuação da Ambev”, afirma Bianca Martinta, Coordenadora de Atração de Talentos da empresa.

Ambev anuncia pré-inscrição para feira de carreiras

As pré-inscrições já estão abertas e os participantes receberão uma comunicação assim que as inscrições abrirem na plataforma. A Ambev Conecta contará com a presença de convidados internos, como Jean Jereissati, CEO Ambev, e Daniela Cachich, Presidente BU Future Beverages and Beyond Beer Ambev South America, além de convidados externos, como Cristina Naumovs, Consultora de Criatividade e Inovação da Apego, e Luciano Santos, escritor e autor do livro “Seja Egoísta com a sua Carreira”.

Para realizar a pré-inscrição na Ambev Conecta, clique aqui.