Amazon e Azul se unem para levar promoções exclusivas aos céus do Brasil

Aeronave adesivada percorrerá mais de 40 aeroportos com ofertas do Prime Day

Uma parceria entre a Amazon Brasil e a Azul Linhas Aéreas promete atrair a atenção dos viajantes brasileiros nos próximos meses. Para celebrar a relação estabelecida entre as duas empresas, foi preparada uma ação especial: a adesivagem de uma aeronave Airbus A320neo, que irá pousar e decolar em mais de 40 aeroportos em todo o país.

A adesivagem, que ficará exposta por três meses, é uma estratégia para atrair a atenção dos clientes da Azul e de todos que transitarem pelos principais aeroportos brasileiros. A iniciativa foi idealizada com o objetivo de proporcionar a melhor experiência aos clientes, um objetivo em comum entre a Azul e a Amazon Brasil.

Aeronave da Azul traz surpresas da Amazon

Segundo Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul, essa é uma excelente oportunidade para mostrar aos clientes o que podem encontrar no Amazon Prime: “Estamos muito animados em apresentar o ‘Tá no Amazon Prime!’ aos clientes de todos os cantos do Brasil por meio do alcance e visibilidade da Azul. Queremos que nossos clientes saibam que o que procuram e desejam, podem encontrar no Amazon Prime. Por isso, lançamos a campanha que reforça os múltiplos benefícios oferecidos aos clientes brasileiros: entrega rápida e gratuita, conveniência e entretenimento, tudo em uma única assinatura”, destaca Bicudo.

Além da aeronave adesivada, a parceria entre as empresas também inclui a adesivagem de um dos ônibus da companhia aérea, utilizado para os traslados de clientes entre aeroportos. Dessa forma, a ação impactará não apenas os passageiros em voos, mas também aqueles que utilizam os serviços terrestres da Azul.

Amazon e Azul apresentam aeronave adesivada com promoções exclusivas

Para marcar o início dessa parceria, os passageiros do voo AD 4298, realizado nesta terça-feira, tiveram uma grata surpresa. Eles tiveram a oportunidade de conhecer, em primeira mão, algumas das ofertas que estarão disponíveis durante o Prime Day, evento que ocorrerá nos dias 11 e 12 de julho e oferecerá descontos e ofertas exclusivas para membros Amazon Prime.

Ao desembarcarem, todos os passageiros receberam uma caixa da Amazon contendo diversos produtos de marcas vendidas no site, além de um dispositivo Echo Pop e uma mini bolsa produzida pelas artesãs do Instituto Costurando Sonhos. Vale destacar que durante o Prime Day, 15% das vendas da Loja de Pequenos Negócios na Amazon serão revertidas ao Instituto, fortalecendo ainda mais o compromisso social da parceria.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Daniel Bicudo, diretor de Marketing e Negócios da Azul

Com essa iniciativa conjunta, Amazon e Azul esperam levar aos clientes uma experiência única e surpreendente, além de oferecer produtos e serviços de qualidade, conveniência e entretenimento, tudo reunido em uma única assinatura. A aeronave adesivada da Azul, que sobrevoará os céus do Brasil nos próximos meses, é apenas o início dessa parceria que promete decolar rumo a novos horizontes.