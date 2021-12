Amado Batista, Paraná e Zé Mulato e Cassiano embalam o especial de Natal do Programa Odair Terra

O Natal está especial no Programa Odair Terra, que será exibido nesta sexta-feira (24), às 21h30. A atração promove um grande encontro do sertanejo. Diretamente da Villa Cavalcare, em Goiânia, Odair uniu Amado Batista, Paraná e a dupla Zé Mulato e Cassiano. O encontro inédito e exclusivo faz parte da programação especial do Canal Rural.

O Natal está especial no Programa Odair Terra, que será exibido nesta sexta-feira (24), às 21h30. A atração promove um grande encontro do sertanejo. Diretamente da Villa Cavalcare, em Goiânia, Odair uniu Amado Batista, Paraná e a dupla Zé Mulato e Cassiano. O encontro inédito e exclusivo faz parte da programação especial do Canal Rural.

Logo no início do programa o cantor Paraná, conhecido por décadas de carreira ao lado de Chico Rey, cantou alguns sucessos como “Amor Rebelde”, “Você não sabe amar” e “Canarinho Prisioneiro”.

Durante o programa, Paraná aproveitou para relembrar as perdas que a pandemia causou e no bate papo com Odair Terra, se mostrou grato pela vida: “Quero agradecer a Deus pela saúde. Nós perdemos tantos amigos nestes dois anos, por isso nós temos a felicidade de agradecer a Deus pelo privilégio de poder viver e curtir a vida”.

Em seguida, quem se uniu ao Paraná foi a dupla Zé Mulato e Cassiano. Os violeiros são referência no sertanejo e estão na estrada há mais de 50 anos. No clima de união e amizade, os três artistas cantaram juntos algumas canções clássicas, como “Adeus filhinha” e “Mais uma noite vou dormir sem o meu bem”.

Paraná relembra apoio de Amado Batista no início da carreira

Por fim, no encerramento do programa especial de Odair Terra, quem também se juntou foi Amado Batista. Amado e Paraná cantaram “Tá com Raiva de Mim” e “Leão Domado”. Paraná fez questão de relembrar que o cantor foi o primeiro a incentivar sua dupla com Chico Rey.

Durante o programa Odair Terra, Paraná contou como foi a situação, logo no início de sua carreira com o irmão: “Amado Batista era apenas um proprietário de loja de discos em Anápolis. O Chico Rey, meu irmão, saiu de loja em loja falando que queria gravar um LP, aí o Amado perguntou ‘O que precisa fazer pra gravar esse LP seu?’, aí ele falou: ‘Ah, vender um pouco de disco’. Ele falou assim: ‘Manda pra mim mil LPs, eu faço o pedido e você apresenta lá’”.

Programa Odair Terra



O programa Odair Terra é exibido sempre aos domingos, às 8h, com reprise às terças-feiras às 8h50 e sextas às 18h30 no Canal Rural. A atração é a única do país que vai até os artistas de todo o Brasil, revelando grandes nomes da música.

É possível assistir em todo território nacional pelos canais 185 E 685 da NET, 164 da SKY, 185 da Claro TV, pelas operadoras NEO TV, pela parabólica (banda C) ou em tempo real pela internet, no site www.canalrural.com.br

