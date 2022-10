Amabbi estreia na cena em feat com Felpp 22 no single “Enigma”

Nova promessa do trap feminino chega com ousadia e atitude

O single “Enigma” chega ao público nesta sexta-feira (14) e marca a primeira empreitada da artista Amabbi, de apenas 18 anos, pela Som Livre.

Ouça aqui. https://somlivre.lnk.to/enigma

A track chega como o primeiro lançamento da carreira da cantora e compositora e conta com a participação do rapper Felp 22, um dos destaques da nova geração da cena de música urbana no Brasil. A música também chega com um videoclipe inédito disponibilizado no canal da artista na mesma data – assista aqui.https://youtu.be/-LNjVOuXMVw

Amabbi e o rapper Felp 22

Mostrando todo o talento e potência vocal de Amabbi, a faixa começa com a artista adotando uma postura de “bitch má”, trazendo narrativas sobre empoderamento, romance e amor próprio, em cima de um beat melódico e bem marcante. Felp 22 entra em sequência, rimando sobre seu envolvimento com sua musa em um flow único e diferenciado.

O clipe, por sua vez, aposta em uma estética urbana e misteriosa com os artistas em figurinos streetstyle, enriquecendo a atmosfera proposta na música. Com direção assinada por Gabe Gomez, durante a produção audiovisual é possível observar Amabbi e uma amiga dando um ‘rolê’ e se encontrando com Felp 22 e mais um amigo.



Clipe aposta em uma estética urbana e misteriosa com os artistas em figurinos streetstyle

Além de ser o primeiro lançamento de sua carreira artística, “Enigma” chega para preparar os fãs para o lançamento do primeiro EP de Amabbi, previsto para chegar ao público no mês de novembro.

Recentemente, a artista – nascida e criada na zona norte de São Paulo – também apresentou uma série de seis vídeos intitulada “BlackBox”, na qual expôs toda sua versatilidade sonora em canções e ritmos que a inspiraram ao longo da vida e vieram a incorporar seu estilo musical.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Single chega como o primeiro lançamento da carreira de Amabbi

Antes disso, a cantora protagonizou um feat com importantes nomes da cena de música urbana, como Cynthia Luz, Vulgo FK e Yunk Vino na track “Melhor Dia 8” – faixa que já ultrapassou a marca de 500 mil visualizações no YouTube -, tendo sido esta a sua primeira experiência em uma produção profissional.