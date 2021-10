Alunos do Curso de Animação da FAAP vencem concurso internacional

Premiação é inédita para o Brasil e representa a relevância da animação brasileira para o mundo

Os alunos do curso de Animação da Faculdade Armando Alvares Penteado (FAAP) conquistaram o primeiro lugar no concurso internacional de Animação 24 horas (24 Hours Animation Contest for Students). Concorrendo com universidades do mundo todo, os jovens foram desafiados a criar, em um dia, uma animação de 30 segundos com base no seguinte tema: em um futuro próximo ou distante, como será o novo normal?

Para a professora e coordenadora do curso de Animação da FAAP, Stephanie Watanabe, esse é um marco importante para a animação brasileira e para o ensino de animação no Brasil. “Trazer esse prêmio inédito para o País mostra a importância e a relevância da academia de animação brasileira em relação ao mundo, fortalecendo ainda mais a qualidade dos nossos profissionais – que já são bem premiados internacionalmente há décadas”, destaca.

O curta dos estudantes da FAAP, The Bidoofers, é um filme bem-humorado sobre a dificuldade das pessoas em se socializarem novamente, depois de tanto tempo em isolamento, começando pelo aperto de mão.

“Ganhar em primeiro lugar foi algo inacreditável pra todos nós. Essa é uma oportunidade única de sermos notados no mercado de trabalho da Animação, principalmente, pelos estúdios que fizeram parte da nossa infância e que foram patrocinadores do concurso”, diz o aluno Rodrigo Lobato Toporcov, que integrou a equipe. No ano passado, o mesmo grupo conquistou o 80º lugar.

Vídeo trata o tema: em um futuro próximo ou distante, como será o novo normal?

Como prêmio, o grupo recebeu valores em dinheiro, livros de artbook, tablets, ingressos para eventos e exposições de animação, além de bolsas de estudos para um curso de verão da Summer Arts California State University, assinaturas para softwares e uma hora de conversa online com o time de procura e desenvolvimento de talentos da Walt Disney Animation Studios.

“ Os prêmios vão muito além de brindes e valor em dinheiro, são a visibilidade e portas que se abrem para trabalhos relevantes e de peso no mercado mundial”, finaliza a professora Stephanie.