Alunas do curso de animação da Faap vencem Festival de Cinema de Caruaru

O curta-metragem “Miado” é o projeto de conclusão do curso de Animação do Centro Universitário FAAP, realizado pelas alunas Amanda Lopes Vidal (Direção de Dublagem e Assistente de Direção), Julie Herck (Produção e Direção de Animação), Mariana Azevedo Addor (Direção de Arte e Roteiro), Victória Silvestre (Direção) e Vivian Hokama (Direção de Som).

O gato da aluna Victoria Silvestre, Nick, foi o grande inspirador do projeto. “Ele sempre foi um gato mal-humorado, chegando a ser engraçado. Na época, ele estava bem doente, e sabíamos que ele iria partir. Assim como muitas pessoas, eu tinha bastante dificuldade de lidar com a morte. Foi daí que veio a ideia do curta”, explica Victoria.

Para a coordenadora do curso de Animação, Stephanie Watanabe, é sempre muito gratificante para a academia e para o mercado de animação brasileira perceber a visibilidade dos trabalhos universitários sendo reconhecidos em tantos espaços.

A nona edição do evento contou com oito mostras competitivas, além de atividades educativas voltadas para o audiovisual. Também foram realizadas exibições em escolas públicas da cidade de Caruaru, com filmes voltados para o público infantil e adolescente.

Foram recebidas 745 inscrições de filmes, 78 foram selecionadas, sendo 5 longas-metragens e 69 curtas. A curadoria foi realizada por uma equipe de quatro profissionais: o cineasta e idealizador do festival, Edvaldo Santos, o ator e diretor Luciano Torres e as jornalistas Priscila Urpia e Stephanie Sá.

A seleção contemplou realizadores de 16 estados, além da Mostra Latino-americana, que inclui filmes de outros quatro países: Cuba, Paraguai, Peru e Argentina.

Clique aqui https://youtu.be/XfBC31lqq54 para assistir ao curta MIADO.