Alpes contrata novo Head de Planejamento Estratégico

Alpes Mídia, agência referência em publicidade com foco em aumento de vendas, soma ao seu time, Alan Giuliano Dall Alba Ceppini, que assume como Head de Planejamento Estratégico. Alan trará todo o know how de mais de 23 anos de atuação na área de comunicação, marketing e negócios para a empresa.





Com MBAs em Gestão Estratégica e Negócios pela Executive Business School e Marketing Digital pela FAE e Bacharel em Comunicação Social pela Pontifícia Universidade Católica, o profissional somará a expertise necessária para a estratégia de crescimento da agência.