Alok Combina Espetáculo Eletrônico com Compromisso Social na Festa do Peão de Barretos

Música eletrônica com propósito em evento tradicional de Barretos

O DJ Alok, conhecido por suas performances envolventes que unem música eletrônica, tecnologia, luzes e projeções, está se preparando para uma apresentação épica na 68ª edição da Festa do Peão de Boiadeiro de Barretos, o maior evento country da América Latina. O artista, classificado como o 4º melhor DJ do mundo, promete agitar o público em um espetáculo marcado para o dia 25 de agosto no Parque do Peão.

No entanto, a performance de Alok não se limitará a entreter os espectadores com sua música contagiante. Pela segunda vez consecutiva, o Instituto Alok, uma iniciativa filantrópica criada pelo artista, doará integralmente seu cachê para o Hospital do Amor de Barretos. Este hospital é uma referência nacional no tratamento pediátrico oncológico, trabalhando incansavelmente desde 1962 para oferecer cuidados de saúde qualificados e humanizados no campo da oncologia.

Alok chega a Barretos e promove ação social

O compromisso social de Alok não se limita apenas a Barretos. Com três anos de existência, o Instituto Alok já contribuiu para diversos centros médicos e instituições de caridade, incluindo o Hospital da FAP, o GRAAC, o Hospital Pequeno Príncipe, o Hospital Padre Tiago e o Centro de Parto Humanizado da Mansão do Caminho.

“Ajudar aqueles que mais precisam é o que dá significado à minha existência. Estou genuinamente feliz por poder, de alguma forma, contribuir para a batalha diária de crianças e adultos pela vida. Que todos possam seguir adiante com um sorriso e a convicção de que a cura é possível”, compartilhou Alok em uma declaração emocionante.

Além disso, Alok recentemente aceitou o convite para ser padrinho do Complexo Oncológico de Referência do Estado de Goiás (CORA), um projeto em construção no estado. O artista terá seu nome associado à ala infantil de atendimento pediátrico do complexo.

Música e filantropia em harmonia no evento do ano

O show de Alok em Barretos acontecerá em uma atmosfera repleta de música e energia, compartilhada com outros talentos musicais brasileiros como Ana Castela e a dupla Matheus & Kauan. A Festa do Peão de Barretos é um evento de magnitude colossal, com 100 shows ao longo de onze dias, reunindo aproximadamente 600 competidores e atraindo cerca de 900 mil visitantes em um espaço de mais de 2 milhões de metros quadrados.

A combinação de música de qualidade, entretenimento excepcional e a missão de apoiar causas nobres torna a apresentação de Alok em Barretos um evento imperdível. Afinal, não se trata apenas de música, mas também de um ato de solidariedade que ecoa muito além do palco.